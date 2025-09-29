ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Συμπλοκή μεταξύ επιβατών σε πτήση προς Ισπανία οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση

Επιβάτες καταγγέλλουν ότι η παρέα άλλων επιβατών που προκάλεσε χάος στην πτήση, μεταξύ άλλων τους έφτυσε και τους κλώτσησε

Φωτ. Daily Mail
Πρωτοφανή σκηνικά εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από το Λούτον της Βρετανίας, προς το Αλικάντε της Ισπανίας.

Όλα ξεκίνησαν από μία παρέα Βρετανών επιβατών, οι οποίοι ταξίδευαν στην Ισπανία για ένα μπάτσελορ. Ωστόσο, από την αρχή της πτήσης, δηλαδή από την επιβίβασή τους στο αεροπλάνο και έπειτα, η συμπεριφορά τους ήταν προβληματική.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιβατών, εξαρχής αγνόησαν τις οδηγίες ασφαλείας και άρχισαν να ενοχλούν τους υπόλοιπους επιβάτες. Στη συνέχεια, μετά την απογείωση άρχισαν να καταναλώνουν αλκοόλ και να συζητούν μπροστά σε παιδιά κάνοντας απρεπή σχόλια.

Πολύ γρήγορα όμως η κατάσταση ξέφυγε, όταν δύο μέλη της παρέας πιάστηκαν στα χέρια, ενώ τα υπόλοιπα άρχισαν να φτύνουν και να κλωτσάνε τα καθίσματα των υπόλοιπων επιβατών.

Λόγω της κατάστασης, ο πιλότος ανακοίνωσε εκτροπή της πτήσης προς την Τουλούζη.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί μπήκαν στην καμπίνα προκειμένου να τους συλλάβουν και η ένταση κορυφώθηκε όταν κάποιοι αντιστάθηκαν στη σύλληψη.

