Η Japan Airlines ζητά «συγγνώμη» για μεθυσμένο πιλότο της που οδήγησε τρεις πτήσεις σε καθυστέρηση 18 ωρών

Αρκετές πτήσεις της Japan Airlines από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία καθυστέρησαν έως και 18 ώρες, αφού ένας πιλότος βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα της πτήσης του.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στο Business Insider ότι ο πιλότος ήταν προγραμματισμένο να εκτελέσει την πτήση JL793 από τη Χονολουλού προς το αεροδρόμιο Chubu Centrair στις 28 Αυγούστου. Η Japan Airlines ανέφερε ότι ο πιλότος παραδέχτηκε πως είχε πιει τρία κουτάκια μπύρας πριν από την πτήση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης κατανάλωσε τρεις μπύρες μόνος του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την ημέρα πριν την αναχώρηση και κρίθηκε ακατάλληλος να πετάξει. Ορίστηκε αντικαταστάτης πιλότος για την πτήση.

Η πτήση, όπως και δύο επόμενες με προορισμό το αεροδρόμιο Χανέντα στο Τόκιο, καθυστέρησαν περίπου 18 ώρες εξαιτίας του περιστατικού, ανέφερε η εταιρεία.

«Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κυβερνήτης είχε καταναλώσει αλκοόλ σε χώρους διαμονής πολλές φορές στο παρελθόν», προστίθεται στην ανακοίνωση. Η αεροπορική ανέφερε ακόμη ότι ο πιλότος είχε αλλοιώσει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του αλκοτέστ ώστε να αποκρύψει αποτελέσματα σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Το πρακτορείο Kyodo News μετέδωσε ότι περίπου 630 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις. Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Μεταφορών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Ιαπωνίας επισκέφθηκαν την έδρα της Japan Airlines στο Τόκιο την Τετάρτη και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας και όλους τους εμπλεκόμενους για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση μέσω email στο Bloomberg.

Η ανακοίνωση συνέχισε: «Δεσμευόμαστε να εργαστούμε ως εταιρεία για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέψουν την επανάληψη».

Αυτό είναι η τέταρτη φορά που πιλότος της Japan Airlines εντοπίζεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ πριν από πτήση, προκαλώντας καθυστερήσεις. Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ακυρώθηκε πτήση από το Ντάλας προς το Τόκιο, αφού ο κυβερνήτης μέθυσε σε μπαρ ξενοδοχείου και στο δωμάτιό του. Τότε, η εφημερίδα Mainichi είχε αναφέρει ότι υπάλληλος του ξενοδοχείου είχε καλέσει την τοπική αστυνομία λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του πιλότου.

Τον Φεβρουάριο, δύο πιλότοι της Japan Airlines τέθηκαν σε αργία αφού εντοπίστηκαν να έχουν πιει πριν από την πτήση τους τον Δεκέμβριο από τη Μελβούρνη προς το Τόκιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP.

Δεν είναι όμως μόνο πιλότοι της Japan Airlines που βρέθηκαν να πίνουν πριν από πτήσεις.

Τον Μάρτιο του 2024, πιλότος της Delta Air Lines καταδικάστηκε σε φυλάκιση, όταν βρέθηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλ σε πτήση από το Εδιμβούργο προς τη Νέα Υόρκη, τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με τον Guardian. Ο πιλότος εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο αποσκευών με δύο μπουκάλια Jägermeister, εκ των οποίων το ένα ήταν μισοάδειο.

Τον Ιανουάριο, πιλότος της Southwest Airlines που επρόκειτο να εκτελέσει πτήση από τη Σαβάνα της Τζόρτζια προς το Σικάγο κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο πιλότος απομακρύνθηκε από το πιλοτήριο και η πτήση έφτασε στον προορισμό της με πέντε ώρες καθυστέρηση.

Με πληροφορίες από Business Insider

