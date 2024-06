Βρετανία: Δάκρυσαν Κάρολος και Καμίλα στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 80 χρόνια από την Απόβαση στην Νορμανδία

Δάκρυσαν ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος και η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα όταν ο βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Έρικ Μπέιτμαν διηγήθηκε την φρίκη που έζησε κατά την απόβαση των συμμάχων στα παράλια της Γαλλίας στις 6 Ιουνίου του 1944.

Ο βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αφηγήθηκε στο κοινό και στους επισήμους, που παραβρίσκονται σήμερα στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας για τις εκδηλώσεις των 80 χρόνων από την απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία, πως είχαν συγκεντρωθεί τόσα πολλά πολεμικά πλοία που νόμιζες ότι «μπορούσες να περπατήσεις στη Θάλασσα της Μάγχης». Στο άκουσμα της διήγησης του βετεράνου που είχε υπηρετήσει στο Βασιλικό Βρετανικό Ναυτικό, η βασίλισσα Καμίλα δάκρυσε και ο μονάρχης σκούπισε με το χέρι του τα δάκρυα από τα μάτια του.

Λίγο νωρίτερα ο βασιλιάς Κάρολος σε ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους τόνισε πως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τις θυσίες των βετεράνων κατά την απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία και κάλεσε το κοινό να ακούσει τις αφηγήσεις τους, που είναι γεμάτες θάρρος και γενναιότητα. Εκατοντάδες άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, συγκεντρώθηκαν σήμερα κάτω από τον ζεστό ήλιο του Πόρτσμουθ, όπου στις 5 Ιουνίου του 1944 τα βρετανικά στρατεύματα συγκεντρώθηκαν για να περάσουν απέναντι στις γαλλικές ακτές.

Τον βασιλιά Κάρολο στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 80 χρόνια από την απόβαση στην Νορμανδία συνόδευε, εκτός από την βασίλισσα Καμίλα και ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ. Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν 500 βετεράνοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με την βασίλισσα αναμένεται να ταξιδέψει αύριο 6 Ιουνίου στη Γαλλία για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 80 χρόνια της συμμαχικής απόβασης στην Νορμανδία. Αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του Βρετανού γαλαζοαίματου στο εξωτερικό, μετά την διάγνωση με καρκίνο τον περασμένο Φεβρουάριο.

"The stories of courage, resilience and solidarity which we have heard today, and throughout our lives, cannot fail to move us, to inspire us, and to remind us of what we owe to that great wartime generation."



A speech by The King to mark #DDay80 in Portsmouth. Click to read.