Βρετανία: Βρέθηκαν δύο βαλίτσες που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα στο Μπρίστολ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπρίσολ της Βρετανίας, μετά τον εντοπισμό δύο βαλιτσών που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βαλίτσες με τα λείψανα βρέθηκαν στη γέφυρα Κλίφτον στο Μπρίσολ, την Τετάρτη. Περίπου στις 11:57 το βράδυ, οι Αρχές έλαβαν κλήση σχετικά με έναν άνδρα που συμπεριφερόταν ύποπτα κοντά στο σημείο, κρατώντας μία βαλίτσα.

Ωστόσο όταν οι αστυνομία έφτασε στην περιοχή, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί. Άφησε όμως πίσω του μία βαλίτσα και μία δεύτερη που βρέθηκε σε κοντινή απόσταση. Έπειτα από έρευνα, εντοπίστηκε το ταξί που τον μετέφερε και κατασχέθηκε, ενώ ο οδηγός του συνεργάζεται με τις Αρχές για τον εντοπισμό του άνδρα.

Η Αναπληρώτρια Διοικητής του Μπρίστολ μιλώντας για την υπόθεση, δήλωσε πως προτεραιότητα είναι να εντοπιστεί ο άνδρας, αλλά και να ταυτοποιηθούν τα θύματα προκειμένου να ενημερωθούν οι συγγενείς τους. Τέλος, η γέφυρα θα παραμένει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας στην περιοχή.

