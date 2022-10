Βρετανία: Άγνωστος πέταξε βόμβες μολότοφ σε κέντρο μετανάστευσης και έπειτα αυτοκτόνησε

Ένας άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ στις οποίες είχε δέσει πυροτεχνήματα στο νέο κέντρο μετανάστευσης της βρετανικής συνοριοφυλακής στο Ντόβερ της Αγγλίας και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης έφτασε στο κέντρο με ένα λευκό αυτοκίνητο Seat. Βγήκε έξω και εκτόξευσε τρεις βόμβες, η μία εκ των οποίων δεν εξερράγη.

A man threw a petrol bomb at a Dover immigration centre and then committed suicide. pic.twitter.com/O42Ek7yPSo