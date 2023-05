Βραζιλία: Ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα σε μπαούλο

«Μουδιασμένοι» παρακολουθούν οι Βραζιλιάνοι τις εξελίξεις γύρω από την δολοφονία γνωστού ηθοποιού, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε μπαούλο στην πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Τζέφερσον Ματσάντο, γνωστός από τις σαπουνόπερες, αναζητείτο από τις βραζιλιανικές αρχές ήδη από τον Ιανουάριο. Εν τέλει, βρέθηκε δολοφονημένος, δεμένο μέσα σε ξύλινο μπαούλο, το οποίο ήταν θαμμένο κάτω από τσιμεντένιο μπάουλο το κτίριο.

Η ανάσυρση του μπαούλου έγινε την περασμένη Δευτέρα και χρειάστηκαν συνολικά εννιά άτομα. Η σορός του ταυτοποιήθηκε την Τετάρτη.

Το ακίνητο, όπου βρέθηκε θαμμένο το μπαούλο, ανήκει σε μία γυναίκα η οποία κατέθεσε στην αστυνομία ότι το είχε νοικιάσει σε έναν άντρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ύποπτος, αλλά δεν έχει κατονομαστεί για την ώρα.

Οι αρχές θεωρούν ότι, ο Ματσάντο γνώριζε τον ενοικιαστή του ακινήτου όπου βρέθηκε η σορός του, καθώς πριν από ένα μήνα, τον είδαν να μπαίνει σε αυτό.

Ο Ματσάντο εξαφανίστηκε στις 29 Ιανουαρίου και, στις 9 Φεβρουαρίου, κηρύχθηκε επίσημα αγνοούμενος

Η 73χρονη μητέρα του, ανέφερε στο βραζιλιάνικο Notícias do Dia ότι μίλησε για τελευταία φορά με τον Ματσάντο στις 29 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι είχε ταξιδέψει στο Σάο Πάολο για συνέντευξη για δουλειά και έμενε στο σπίτι ενός φίλου. Ανησύχησε όταν σταμάτησε να λαμβάνει κλήσεις από αυτόν και λάμβανε μόνο μηνύματα κειμένου που ήταν ανορθόγραφα.

Η τελευταία δουλειά του Ματσάντο ήταν στη σαπουνόπερα Record TV «Reis», το 2022.

Η οικογένεια ανησυχούσε όλο και περισσότερο όταν ο κωδικός πρόσβασης του cloud άλλαξε και η τοποθεσία του απενεργοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.



