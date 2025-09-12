Βραζιλία: Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν την καταδίκη του Μπολσονάρου

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι, βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την καταδίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου σε 27 χρόνια κάθειρξη, για την απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς, ηγήθηκε των συγχαρητηρίων για την απόφαση φυλάκισης του Μπολσονάρου. «Ο σεβασμός μου προς τη βραζιλιάνικη δημοκρατία, που απέτρεψε μια απόπειρα πραξικοπήματος και σήμερα δικάζει και καταδικάζει εκείνους που ευθύνονται. Προσπάθησαν να την καταστρέψουν και σήμερα αυτή βγαίνει πιο δυνατή. Δημοκρατία για πάντα!», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε: «Όλοι οι πραξικοπηματίες πρέπει να καταδικάζονται. Αυτοί είναι οι κανόνες της δημοκρατίας».

Στη Λατινική Αμερική, η 11η Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που συνδέεται βαθιά με τον αυταρχισμό και τη βία. Ήταν η ημέρα που το 1973, ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοσέτ ανέτρεψε τον αριστερό πρόεδρο της Χιλής Σαλβαδόρ Αλιέντε, φέρνοντας 17 χρόνια δικτατορίας κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν.

⏯️Poucas horas após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por golpe de Estado e mais quatro crimes, a quadra comercial da 405 Norte foi fechada por brasilienses que foram às ruas festejar a decisão.… pic.twitter.com/zDpylZqQKG — Metrópoles (@Metropoles) September 12, 2025

Ωστόσο, την Πέμπτη, χιλιάδες πολίτες στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας, Μπραζίλια, γιόρτασαν την καταδίκη του Μπολσονάρου, δίνοντας νέο νόημα σε αυτήν την ημερομηνία.

«Πραγματικά ξεχειλίζω από χαρά. Είναι τόσο συμβολική ημέρα για εμάς», «Είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να έχω», «Ανήκω στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και υποφέραμε από την κυβέρνηση Μπολσονάρου. Οπότε για εμάς είναι μια στιγμή γιορτής», ήταν κάποιες από τις δηλώσεις πολιτών στους δρόμους της Μπραζίλια.

🚨AGORA: Pessoas lotam o Bar do Omar, no Rio de Janeiro, para comemorar a condenação de Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/Zq4PYFMO3y — CHOQUEI (@choquei) September 12, 2025

Ωστόσο, οι εορτασμοί αυτοί έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την οργή των υποστηρικτών του Ζαΐχ Μπολσονάρου, εντός και εκτός Βραζιλίας.

bolsonaro was found guilty of plotting a military coup and brazilians are outside literally cheering and lighting fireworks pic.twitter.com/238LEtqmkP — luiza (@luizaspace) September 11, 2025

Ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου, κατηγόρησε τον ανώτατο δικαστή που επέβλεψε τη δίκη του Μπολσονάρου, ότι «καταστρέφει το κράτος δικαίου» και «οδηγεί τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας στο σκοτεινότερο σημείο τους εδώ και δύο αιώνες».

Ο γιος του Μπολσονάρου, Εντουάρντο Μπολσονάρου, δήλωσε στο Reuters ότι αναμένει «μια σθεναρή απάντηση με ενέργειες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ» μετά την απόφαση της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας τον Μπολσονάρου ως θύμα, επέβαλε δασμούς 50% στις βραζιλιάνικες εισαγωγές και ανακοίνωσε κυρώσεις και ακυρώσεις θεωρήσεων σε δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου και άλλους αξιωματούχους.

Όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη εάν σκοπεύει να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω ότι ήταν καλός πρόεδρος της Βραζιλίας και είναι πολύ περίεργο ότι όλο αυτό μπορούσε να συμβεί. Αυτό είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που προσπάθησαν να κάνουν σε εμένα. Αλλά δεν τους πέρασε καθόλου».

Με πληροφορίες από Guardian