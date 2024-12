Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζει τον Γκέιτζ για σχέση με ανήλικη και κατοχή ναρκωτικών

Η «Επιτροπή Ηθικής» της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε την έκθεση της «Επιτροπής Δεοντολογίας» με την οποία αποδίδει κατηγορίες στον Ματ Γκέιτζ, για μια σειρά εγκλημάτων.

Το πόρισμα για τον Ρεπουμπλικάνο, γράφει πως «το 2017 διατηρούσε σχέση με μία 17χρονη κοπέλα» και από το 2017 μέχρι και το 2020 «είχε στην κατοχή του ποσότητες παράνομων ναρκωτικών ουσιών».

Εκτός των άλλων, ο πρώην Γερουσιαστής στη Φλόριντα αλλά και αρχική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, Ματ Γκέιτζ, φέρεται να έχει καταχραστεί θέσεις εξουσίας που απολάμβανε στην πολιτική σκηνή, προκειμένου να δέχεται δώρα όπως «πανάκριβες μετακινήσεις αλλά και διαμονές στις Μπαχάμες».

