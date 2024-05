Βόρεια Μακεδονία: Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επιμένει στο «Μακεδονία»

Παρά την θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε, επιμένει η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα να αποκαλεί τη χώρα της ως «Μακεδονία».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση της πρεσβείας της Σουηδίας στα Σκόπια, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αναφέρει: «Σας ευχαριστώ για τα ειλικρινή σας συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν όπως πάντα έναν αφοσιωμένο σύμμαχο στο πρόσωπο του προέδρου της Μακεδονίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και της ισότητας των φύλων».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives