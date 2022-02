Ένα περίεργο ντοκιμαντέρ που απεικονίζει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, να κουτσαίνει κυκλοφόρησε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Με τίτλο «The Great Year of Victory, 2021», η προπαγανδιστική ταινία διάρκειας 110 λεπτών εξιστορεί μια σειρά από επιτεύγματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης πυραύλων και των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο αφηγητής επαινεί επανειλημμένα τέτοια έργα ως σημάδια «νίκης» με επικεφαλής έναν φανερά αδυνατισμένο Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μία απόπειρα να ενισχυθεί η σχεδόν θεϊκή λατρεία στο πρόσωπό του.

Σε ένα σημείο της ταινίας, η Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να αγωνίζεται να κατέβει τις αυτοσχέδιες σκάλες κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα εργοτάξιο. Ωστόσο ο αφηγητής λέει: «Αυτό το βίντεο δείχνει τη μητρική του πλευρά όπου αφιέρωσε πλήρως το σώμα του για να πραγματοποιήσει τα όνειρα των ανθρώπων».

Η ταινία δεν αναφέρεται στην απώλεια βάρους της Κιμ Γιονγκ Ουν. Τον Ιούνιο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Βορειοκορεάτες ήταν «αποκαρδιωμένοι» βλέποντας έναν «αδυνατισμένο» Κιμ Γιονγκ Ουν, που είχε να φέρει εις πέρας μία δύσκολη αποστολή για τον λαό του.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπηρεσίες πληροφοριών και ειδικοί παρακολουθούν στενά την υγεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τα σχέδια διαδοχής του.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει επίσης την Κιμ Γιονγκ Ουν να παρακολουθεί μόνος την ανατολή του ηλίου καβάλα σε ένα λευκό άλογο σε μια παραλία.

Σε μια άλλη βόλτα του, φαίνεται μαζί με στρατιωτικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πακ Γιονγκ Τσον, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού Στρατού της Κορέας, ενώ ακολουθεί ένα κλιπ από τανκς που κάνουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Η ταινία περιλάμβανε σπάνιες εικόνες ενός νέου ουρανοξύστη 80 ορόφων και μιας μεγάλης συνοικίας διαμερισμάτων, καθώς και μερικά κλιπ και εικόνες από προηγούμενες δοκιμές πυραύλων.

Τον Δεκέμβριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε ότι το κυβερνών κόμμα είχε επιτυχία στην εφαρμογή ενός πενταετούς οικονομικού σχεδίου που παρουσίασε στις αρχές του περασμένου έτους, αλλά προειδοποίησε για έναν «τεράστιο αγώνα» φέτος, επικαλούμενος την πανδημία και τις οικονομικές δυσκολίες.

Η ταινία δεν αναφέρεται στις δυσκολίες, αλλά η απομονωμένη Βόρεια Κορέα, σε αντίθεση με την πλούσια, δημοκρατική Νότια Κορέα, αντιμετωπίζει αυξανόμενες ελλείψεις τροφίμων εν μέσω των κυρώσεων, της ξηρασίας και των πλημμυρών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα κρούσμα COVID-19, αλλά έχει κλείσει τα σύνορά της. Προς το παρόν αναπτύσσει σταθερά τα οπλικά της συστήματα εν μέσω ενός αδιεξόδου στις συνομιλίες, που είχαν σαν στόχο την εξάρθρωση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, με αντάλλαγμα την απαλλαγή από τις κυρώσεις του ΟΗΕ και των ΗΠΑ.

Τόσο το NK News όσο και η Voice of America σημείωσαν ότι το ντοκιμαντέρ δεν παραδέχτηκε κανένα πρόβλημα υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη, αλλά τα όποια προβλήματά του οφείλονταν στο πόσο σκληρά δούλευε.

The scene showing KJU suffering and the narrator speaking half openly and half vaguely about his health issues is reminiscent of a 2014 documentary showing him walking with a limp and mention of him "not feeling well" around a 40-day break from public view, his longest ever pic.twitter.com/JuCAddQkhJ

The film concluded with a scene of Kim riding a horse again at one of his mansions alone then with his wife Ri Sol Ju, sister Kim Yo Jong and others at Mount Paektu in summer, hard to tell if 2021 or previous year. pic.twitter.com/Oi8j5OX4yt