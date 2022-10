Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε γυμνάσια μονάδας πυρηνικού πολέμου

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε γυμνάσια τακτικής μονάδας πυρηνικού πολέμου, από την 25η Σεπτεμβρίου ως την 9η Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Κιμ διεμήνυσε ότι θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις και πρόσθεσε πως δεν βλέπει καμία ανάγκη για διάλογο με τους αντιπάλους της Πιονγιάνγκ.

BREAKING: North Korea releases first images of various missile tests conducted between Sept. 25 and Oct. 9 and guided by Kim Jong Un pic.twitter.com/MOhmBHQW0L — NK NEWS (@nknewsorg) October 9, 2022

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο - Συναγερμός σήμανε στην Ιαπωνία

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το όπλο που εκτοξεύθηκε δοκιμαστικά την 4η Οκτωβρίου - κατά το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, ήταν βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς (IRBM) - και πέρασε πάνω από την Ιαπωνία μόλις αναπτύχθηκε και η δοκιμή του είχε σκοπό να σταλεί δυνατότερη και σαφέστερη προειδοποίηση στους εχθρούς της Πιονγιάνγκ.

BREAKING: North Korea releases first images of various missile tests and military exercises conducted between Sept. 25 and Oct. 9 and guided by Kim Jong Un pic.twitter.com/crz5uOztWK — NK NEWS (@nknewsorg) October 9, 2022