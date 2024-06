Βόρεια Κορέα: Η κρατική τηλεόραση πρόβαλε ρωσική ταινία προς τιμήν του Πούτιν

Για χάρη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, η κρατική τηλεόραση πρόβαλε το βράδυ της Τρίτης μια πρόσφατη ρωσική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το καθεστώς της απομονωμένης χώρας απαγορεύει στους πολίτες να παρακολουθούν τα ξένα μέσα ενημέρωσης όμως ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου την Τετάρτη 19 Ιουνίου, μία μέρα νωρίτερα το πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης της Βόρειας Κορέας(KCTV) άλλαξε και έκανε μια εξαίρεση για χάρη του πολύτιμου συμμάχου του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Έτσι, από το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε την μετάδοση ρωσικών προγραμμάτων. Στις 10 π.μ. (τοπική ώρα) μεταδόθηκε το πρόγραμμα «The Russian People Treasuring Cultural Heritage», το οποίο αναφέρεται στην πολιτιστική κληρονομιά της Ρωσίας, νωρίς το απόγευμα μεταδόθηκε το ρωσικό τηλεοπτικό σόου «Performances by Russian Artists» ενώ το βράδυ η κρατική τηλεόραση του καθεστώτος πρόβαλε την ρωσική ταινία του 2020 για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο «Podolskie Kursanty» (The Last Frontier). Η ταινία αφηγείται την ιστορία των δόκιμων των στρατιωτικών σχολών πυροβολικού και πεζικού Podolsk, που υπερασπίστηκαν τη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1941 κατά την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Facebook Twitter Η αφίσα της ταινίας «Podolskie Kursanty» (The Last Frontier)

Η μετάδοση των ρωσικών τηλεοπτικών προγραμμάτων από την κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας αποφασίστηκε όταν έγινε γνωστό πως ο Ρώσος πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Πιονγιάνγκ από το βράδυ της Τρίτης, 18 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη, 19 Ιουνίου.

Αυστηρές ποινές σε όσους μεταδίδουν προγράμματα με ξένο περιεχόμενο

Η Βόρεια Κορέα απαγορεύει στους πολίτες της να έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα άλλων χωρών και επιβάλλει αυστηρές ποινές σε όποιους μεταδίδουν προγράμματα με ξένο περιεχόμενο ή την δημοφιλή στη Βόρεια Κορέα μουσική K-pop, που προέρχεται από την γειτονική Νότια Κορέα. Για τους παραβάτες οι ποινές μπορεί να είναι από καταδίκη σε καταναγκαστικά έργα μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τον Φιοντόρ Τερτίσκιβ, ερευνητή για τη Βόρεια Κορέα στο «Kookmin University» της Σεούλ, οι Αρχές του καθεστώτος επιτρέπουν την μετάδοση συγκεκριμένων ξένων προγραμμάτων παρά τις απαγορεύσεις. Ειδικότερα, για τη ρωσική ταινία «Podolskie Kursanty» o ερευνητής δήλωσε πως προσέλκυσε τους αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας καθώς έχει απλά και ξεκάθαρα μηνύματα, όπως «οι καλοί Σοβιετικοί και οι κακοί Ναζί» ενώ στην ταινία οι Σοβιετικοί παρουσιάζονται ως ήρωες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βόρεια Κορέα με την προβολή της ταινίας στέλνει ένα μήνυμα στον Πούτιν, που με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει επεκτατικές βλέψεις που θυμίζουν την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα τιμά έναν ξένο ηγέτη με την προβολή ταινίας στην κρατική τηλεόραση. Το 2019 όταν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε επισκεφθεί την Πιονγιάνγκ η κρατική τηλεόραση είχε προβάλλει την ταινία «The Founding of a Republic», που αναφέρεται στην ίδρυση της κομμουνιστικής Κίνας.

Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Βόρεια Κορέα δημοσιεύουν συχνά άρθρα και μεταδίδουν προγράμματα που προωθούν τους φιλικούς δεσμούς των δύο χωρών, οι οποίες έχουν ανάγκη από μια κοινή συμμαχία απέναντι στη Δύση, που εναντιώνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας αλλά και στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.