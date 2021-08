Το περιοδικό Charlie Hebdo κυκλοφόρησε με ένα εξώφυλλο που δεν θα μπορούσε να έχει άλλο πρώτο θέμα από την απόλυτη κυριαρχία των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Ο φόβος για τα δικαιώματα των γυναικών αποτυπώνεται με τον πιο λιτό και συμπυκνωμένο τρόπο στο πρωτοσέλιδο του τελευταίου τεύχους: με φόντο μια κατεστραμμένη πόλη, γυναίκες περπατούν με ολόσωμες μπούρκες, κρατώντας καλάθια με τρόφιμα. Είναι σαφές ότι επιστρέφουν από κάποιο σούπερ μάρκετ στα σπίτια τους - ένα ακόμη σχόλιο για την αγωνία των γυναικών καριέρας, που ήδη έχουν αρχίσει να εκδιώκονται από τους χώρους εργασίας τους.

Στην πλάτη κάθε μπούρκας, ο αριθμός «30» του Αργεντίνου σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι που υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η λέξη «Ταλιμπάν» με κόκκινα γράμματα. «Είναι χειρότερα από όσο νομίζαμε», σχολιάζει στον τίτλο του το περιοδικό.

Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !



Retrouvez :



👉 Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie et la contamination de quasi toute la population

👉 Et si c'était la fin de la vitesse ?

👉 Série d'été : retrouvez Maurice et Patapon !



En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0