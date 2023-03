Το bitcoin έφτασε στα 26.533$- Το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο

Το bitcoin ανήλθε σήμερα στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2022, αγγίζοντας τα 26.533 δολάρια.

Σήμερα ήταν η τέταρτη ημέρα συνεχούς ανόδου των κερδών του, αυξανόμενο κατά 30%, επηρεαζόμενο θετικά από την πτώχευση της Silicon Valley Bank, φέρνοντας αισιοδοξία πως τα επιτόκια στις ΗΠΑ δεν θα αυξηθούν τόσο γρήγορα, σύμφωνα με το Reuters.

Αρκετά κρυποπτονομίσματα έχουν καταγράψει αύξηση τις τελευταίες ημέρες, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις των αμερικανικών αρχών ότι σχεδιάζουν να βάλουν όριο για να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την πτώχευση της Silicon Valley Bank (SVB).

Το bitcoin ενισχύθηκε την Κυριακή κατά 7,6% και χθες, Δευτέρα, κατά 9,1%.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων σημείωσαν σημαντική πτώση το 2022, καθώς η αύξηση των επιτοκίων οδήγησε τους επενδυτές στο να εγκαταλείψουν περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν ρίσκο.

«Όλες οι τράπεζες που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα καταρρέουν. Καλά ξεμπερδέματα», σημείωσε ο γνωστός οικονομολόγος, Νουριέλ Ρουμπινί αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην Silicon Valley και στη Signature Bank.

Ο οικονομολόγος, ο οποίος είχε προβλέψει και την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter επανήλθε και εξέφρασε και την απορία: «Ποια είναι η λογική της προστασίας των καταθετών της Signature Bank, μιας τράπεζας που απερίσκεπτα αποφάσισε να πηδήξει στον άθλιο βόθρο των κρυπτονομισμάτων και να ποντάρει τα πάντα στην επιχείρηση shitcoins; Μητέρα όλων των ηθικών κινδύνων. Επιβράβευση απατεώνων και εγκληματιών. Αρρωστημένο!».

Given the changes in stable coins and banks, #Binance will convert the remaining of the $1 billion Industry Recovery Initiative funds from BUSD to native crypto, including #BTC, #BNB and ETH. Some fund movements will occur on-chain. Transparency.