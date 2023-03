Silicon Valley & Signature Bank: Οι σχέσεις με την αγορά κρυπτονομισμάτων και η κριτική Ρουμπινί

«Όλες οι τράπεζες που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα καταρρέουν. Καλά ξεμπερδέματα» ήταν η γεμάτη νόημα αντίδραση του Νουριέλ Ρουμπινί, γνωστού οικονομολόγου, ο οποίος είχε προβλέψει και την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην Silicon Valley και στην Signature Bank.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter λίγο αργότερα επανήλθε και εξέφρασε και την απορία: «Ποια είναι η λογική της προστασίας των καταθετών της Signature Bank, μιας τράπεζας που απερίσκεπτα αποφάσισε να πηδήξει στον άθλιο βόθρο των κρυπτονομισμάτων και να ποντάρει τα πάντα στην επιχείρηση shitcoins; Μητέρα όλων των ηθικών κινδύνων. Επιβράβευση απατεώνων και εγκληματιών. Αρρωστημένο!».

What is the logic of protecting the depositors of Signature Bank, a bank that recklessly decided to jump into the crappy crypto cesspool & bet the house on shitcoins biz? Mother of al moral hazards. Rewarding scammers, crooks, human traffickers, criminals & con men. Sickening!