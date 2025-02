Βίντεο με τον Τραμπ να φιλά τα πόδια του Μασκ προβλήθηκε σε κυβερνητικό κτίριο

Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), δείχνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να τρίβει και να φιλά τα πόδια του Έλον Μασκ, προβλήθηκε τη Δευτέρα στις οθόνες του υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης (HUD), προκαλώντας αναστάτωση και αντιδράσεις.

Το βίντεο, που φαίνεται να σατιρίζει τη στενή σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, έφερε πάνω του τη φράση «Ζήτω ο πραγματικός βασιλιάς», παραπέμποντας σε ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχε γράψει: «Long Live the King!».

Η ιστοσελίδα The Hill δημοσίευσε φωτογραφία από τις οθόνες του HUD καθώς το βίντεο έπαιζε, ενισχύοντας τις αντιδράσεις για το περιστατικό. Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Κέισι Λάβετ, καταδίκασε το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το «άλλη μια σπατάλη φορολογικών δολαρίων και πόρων», ενώ διαβεβαίωσε πως «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται».

this video of Trump kissing Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning



(per source @HUDgov) pic.twitter.com/hrojPdLDHQ