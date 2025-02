Αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν συμβουλεύσει τους υπαλλήλους τους να αγνοήσουν προς το παρόν την απαίτηση του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Έλον Μασκ να δικαιολογήσουν την εργασία τους, διαφορετικά να παραιτηθούν.

Το Πεντάγωνο και το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν πει στους εργαζόμενους να σταματήσουν να απαντούν στο email της κυβέρνησης Τραμπ, επικαλούμενοι πιθανές νομικές παγίδες και την αυτονομία των υπηρεσιών.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών εξέφρασε άποψη αργά την Κυριακή αφού αρχικά έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να απαντήσουν στο μήνυμα, λέγοντάς τους ότι ήταν ένα νόμιμο email.

Ο οργανισμός ανέφερε σε νέα του οδηγία ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «πάψουν» να απαντούν στο ερώτημα και ότι θα παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, οι διευθυντές μιας ομάδας της NASA είπαν στους υπαλλήλους ότι προσπαθούν να βρουν οδηγίες για το πώς να κινηθούν.

Οι ποικίλες απαντήσεις από κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επικεφαλής διορισμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν εντείνει τη σύγχυση και τον πανικό γύρω από την οδηγία σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια ομοσπονδιακούς εργαζόμενους. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τους ζήτησαν να δώσουν μέχρι αργά τη Δευτέρα πέντε σημεία που να περιγράφουν τι πέτυχαν την περασμένη εβδομάδα.

«Η μη απάντηση θα εκληφθεί ως παραίτηση», είπε ο Μασκ στο X λίγο πριν σταλούν τα email.

Τουλάχιστον πέντε επικεφαλής γραφείων του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απάντησαν γρήγορα στο email του Μασκ λέγοντας στο προσωπικό τους να μην περιγράφει λεπτομερώς τη δουλειά του μέχρι να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση. Οι δικηγόροι του υπουργείου ανησυχούν ότι η απάντηση στο email θα προκαλέσει παραβιάσεις δεοντολογίας.

Ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος και σύμβουλος του Τραμπ, ο Μασκ δεν έχει καμία άμεση εξουσία να απολύει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Το Υπουργείο Άμυνας είπε στους υπαλλήλους του να σταματήσουν να απαντούν σε email. «Το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την επανεξέταση της απόδοσης του προσωπικού του και θα διενεργήσει οποιαδήποτε επανεξέταση σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες», δήλωσε ο Ντάριν Σέλνικ, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα υφυπουργού Άμυνας για το Προσωπικό και την Ετοιμότητα, σε ανάρτησή του στο X.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων, η οποία λέει ότι εκπροσωπεί 800.000 εργαζομένους, έστειλε επιστολή την Κυριακή λέγοντας ότι το email του Μασκ δεν παρέχει νομική βάση για το αίτημά του και τον κατηγόρησε για εκφοβισμό προς «σκληρά εργαζόμενους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους». Οι εργαζόμενοι «δεν έχουν καμία υποχρέωση να απαντήσουν σε αυτό το ξεκάθαρα παράνομο email χωρίς άλλη νόμιμη οδηγία», είπε ο Εθνικός Πρόεδρος της AFGE, Έβερετ Κέλι, στην επιστολή, η οποία ζητούσε από την OPM να ακυρώσει το email, να ζητήσει συγγνώμη από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και να απαντήσει στην AFGE μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο Μασκ, σε μια ανάρτηση στο X αργά το βράδυ, έγραψε ότι περίμενε ότι «το χάος θα διευθετηθεί αυτή την εβδομάδα», σηματοδοτώντας ότι τα σχέδιά του παραμένουν σε ισχύ παρά τις αντιδράσεις. «Πολλοί άνθρωποι αναζητούν μια αγενή αφύπνιση και μια μεγάλη δόση πραγματικότητας», πρόσθεσε.

No LLM needed here. This was basically a check to see if the employee had a pulse and was capable of replying to an email.



This mess will get sorted out this week.



Lot of people in for a rude awakening and strong dose of reality. They don’t get it yet, but they will.