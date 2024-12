Βιετνάμ: Έβαλε φωτιά σε μπαρ επειδή τσακώθηκε με το προσωπικό - 11 νεκροί

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε καφέ-μπαρ στο Ανόι αργά το βράδυ χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως θεωρεί ότι η τραγωδία οφειλόταν σε εμπρησμό και συνέλαβε ύποπτο.

Το ακίνητο, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, καταστράφηκε κατά μεγάλο μέρος του από τις φλόγες, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά χθες Τετάρτη περί τις 23:00 (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Ελλάδας) κι ότι στο εσωτερικό υπήρχαν «πολλοί παγιδευμένοι».

11 people were killed in a fire at a karaoke parlour in Hanoi last night. The perpetrator who said he burnt the place down due to personal vendetta was arrested. pic.twitter.com/suMnKA5MKX

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να διασώσουν επτά ανθρώπους, δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Όμως 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει εργαζόμενους που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε θύμα πάνω σε φορείο, πυροσβέστες που προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες, καθώς και απανθρακωμένα αντικείμενα, ανάμεσά τους μοτοσικλέτες.

A suspected arson attack at a cafe and karaoke bar in Vietnam’s Hanoi has killed 11 people and injured two others. Seven people were rescued.

Hanoi Police arrested a man who confessed to starting the blaze on the ground floor of the building following a dispute with staff. pic.twitter.com/YJjJMn8nlT