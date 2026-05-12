Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροντρίγκες δεν επιθυμεί η χώρα να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες διαβεβαίωσε, από τη Χάγη όπου βρίσκεται, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει τη Βενεζουέλα υπό τον έλεγχό του.

Αρνητική η Βενεζουέλα για το σενάριο ένταξης στις ΗΠΑ

«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και της ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροντρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα: «Καλά πράγματα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό (…) Μήπως βλέπει κανείς μια 51η Πολιτεία;».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο σχεδιάζει να επιστρέψει στην πατρίδα της