ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροντρίγκες δεν επιθυμεί η χώρα να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ

«Αγαπάμε την ανεξαρτησία μας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ροντρίγκες

The LiFO team
The LiFO team
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΝΤΕΛΣΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΗΠΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες διαβεβαίωσε, από τη Χάγη όπου βρίσκεται, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει τη Βενεζουέλα υπό τον έλεγχό του.

Αρνητική η Βενεζουέλα για το σενάριο ένταξης στις ΗΠΑ

«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και της ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροντρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα: «Καλά πράγματα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό (…) Μήπως βλέπει κανείς μια 51η Πολιτεία;».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA ΑΛΑΝ ΚΑΜΙΝΓΚ BAFTA AWARDS

Διεθνή / Άλαν Κάμινγκ για Bafta: «Κακοί άνθρωποι που δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά»

Ο παρουσιαστής των φετινών Bafta Film Awards σχολίασε τους διοργανωτές με αφορμή τη ρατσιστική βρισιά που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή από τον Τζον Ντέιβιντσον ακτιβιστή που πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

Διεθνή / Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί μερικοί αντιδρούν στην πρόταση του Πούτιν να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ο Γκέρχαρντ Σρέντερ;

Οι επικριτές αμφισβητούν την καταλληλότητα του πρώην Γερμανού καγκελάριου για τον ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας
THE LIFO TEAM
 
 