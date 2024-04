Βενετία: Συγκρούσεις κατοίκων με την αστυνομία στην πρώτη μέρα εφαρμογής του εισιτηρίου των 5 ευρώ

Η εφαρμογή εισιτηρίου για την είσοδο στη Βενετία έχει αρχίσει μπερδεμένους τουρίστες, οι οποίοι έπρεπε να αποδείξουν ότι δικαιούνται εξαίρεση και με οργισμένους ντόπιους, καθώς βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών κατά του αμφιλεγόμενου μέτρου.

Η χρέωση των 5 ευρώ, με στόχο τον περιορισμό του υπερτουρισμού, έχει πυροδοτήσει οργή σε ορισμένους κατοίκους. Η χρέωση ξεκίνησε στις 8.30 π.μ. της Πέμπτης και θα εφαρμοστεί σε 29 ημέρες ως τις 14 Ιουλίου ως μέρος μιας δοκιμαστικής φάσης. Οι περισσότεροι ημερήσιοι ταξιδιώτες που έφταναν στον σταθμό Santa Lucia έρχονταν έχοντας προμηθευτεί έναν κωδικό QR που αποδείκνυε ότι είχαν πληρώσει το αντίτιμο των 5 ευρώ, αλλά η πρωτοβουλία προκάλεσε σύγχυση μεταξύ των ατόμων που έμεναν σε ξενοδοχεία που δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να περάσουν από την αστεία διαδικασία επιβεβαίωσης της απαλλαγής τους μέσω Διαδικτύου.

Από την πληρωμή του εισιτηρίου εξαιρούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βενετίας, οι φοιτητές, όσοι μεταβαίνουν στην πόλη για λόγους εργασίας και υγείας, αλλά και οι τουρίστες που διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα σπίτια ή δωμάτια. Βάσει του κανονισμού, το πρόστιμο για όποιον οφείλει να έχει εισιτήριο, αλλά δεν το έχει εκδώσει, ανέρχεται σε 300 ευρώ, αλλά κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του σχεδίου οι αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν ελαστική στάση.

Επιτροπές και ενώσεις κατοίκων προγραμμάτισαν διαμαρτυρίες σήμερα, πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου. Όπως υποστηρίζουν, το τέλος δεν θα επιλύσει τα βασικά προβλήματα της πόλης, αλλά μόνο θα αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα της. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν με πανό και οργάνωσαν πορείες κατά του μέτρου. Τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, με διαδηλωτές να προσπαθούν να σπάσουν τον κλοιό σε σημεία εισόδου στην πόλη. Κάποια από τα πανό έγραφαν «Όχι στο εισιτήριο, ναι σε σπίτια και υπηρεσίες για όλους». Για άλλους τουρίστες, όσους ήταν σε γόνδολες, ήταν πάλι μια ευκαιρία να φωτογραφίσουν τα επεισόδια...

Παρά την μεγάλη πίεση από τον υπερτουρισμό που έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πόλη, μεγάλος είναι ο αριθμός όσων αντιδρούν στο μέτρο. Κατηγορούν τις αρχές της πόλης ότι με το εισιτήριο την μετατρέπουν σε «θεματικό πάρκο».

“This is a sad day for Venice because Venice is becoming a theme park.” Venice residents protest against the €5 tourist entry fee to tackle over-tourism. #Venice Read more: https://t.co/FpzJNscroB pic.twitter.com/8S6rgwh2bu

Η απόδειξη της κράτησης σε ξενοδοχείο δεν είναι αρκετή, όπως έμαθαν οι Yvonne McKenna και Ken Mehan, επισκέπτες από την Ιρλανδία που είχαν φτάσει με ένα τρένο από τη Βιέννη. Ένας υπάλληλος καθοδήγησε το ζευγάρι στη διαδικτυακή διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. «Ήξερα για τον νέο φόρο και την απαλλαγή, αλλά δεν ήξερα ότι θα το κάναμε όταν φτάσαμε», είπε ο McKenna. «Φαίνεται ότι παίρνει πολύ χρόνο… Φανταστείτε να μην ήσασταν τόσο εξοικειωμένοι με όλη την τεχνολογία». Καθώς περισσότερα τρένα έφταναν στο σταθμό, ο Mehan σκέφτηκε πόσο εύκολο θα ήταν να διαχειριστείς τους ελέγχους στην υψηλή περίοδο. «Καταλαβαίνω γιατί προσπαθούν να το κάνουν, αλλά μοιάζει με συνταγή για καταστροφή».

#Venice residents protest against the new entry ticket required for day trippers to the city. They say it’s nothing but a money making scheme and doesn’t deal with the problems of the lack of services and over tourism @France24_en pic.twitter.com/s5GN5PEDah