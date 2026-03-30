Βενετία: Σε ισχύ ξανά το εισιτήριο για τους ημερήσιους επισκέπτες - Οι εξαιρέσεις και το πρόστιμο

Το τέλος για τους ημερήσιους επισκέπτες στη Βενετία επιστρέφει το 2026 από τον Απρίλιο. Φέτος, ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες θα ισχύει το μέτρο αυξάνεται σε 60, σε σύγκριση με 54 το 2025.

Ο φόρος αυτός έχει στόχο να περιορίσει τον λεγόμενο «αστραπιαίο» τουρισμό (hit and run), που συχνά κατακλύζει τη μικρή πόλη κατά τις περιόδους αιχμής, χωρίς να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους της.

Ωστόσο, τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς δείχνουν ότι το ημερήσιο εισιτήριο δεν μείωσε δραματικά την προσέλευση των τουριστών στη Βενετία. Σε ημέρες υψηλής ζήτησης, η πόλη προσέλκυσε σχεδόν 25.000 τουρίστες – αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μόνιμου πληθυσμού της.

Οι ημερομηνίες που θα ισχύει το μέτρο

Το 2026, οι ημερήσιοι επισκέπτες θα πρέπει να πληρώνουν από Παρασκευή έως Κυριακή κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής είναι:

Απρίλιος: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Μάιος: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Ιούνιος: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Ιούλιος: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

Όπως και το 2025, το τέλος θα ισχύει κατά τις ώρες αιχμής, από τις 08:30 έως τις 16:00. Εκτός αυτών των ωρών, η πρόσβαση στην πόλη είναι δωρεάν.

Ποιοι εξαιρούνται

Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Δεν υποχρεούνται να πληρώσουν, μεταξύ άλλων, οι κάτοικοι, όσοι έχουν γεννηθεί στη Βενετία, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, καθώς και οι τουρίστες που έχουν κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Οι επισκέπτες μπορούν να «κλείσουν» την ημέρα επίσκεψής τους μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Οι ημερήσιοι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR, ο οποίος ελέγχεται σε σημεία εισόδου της πόλης.

Όσοι έχουν κράτηση σε ξενοδοχείο πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία διαμονής τους και να λάβουν επίσης QR code για επίδειξη στους ελέγχους. Δεν πληρώνουν επιπλέον τέλος, καθώς αυτό περιλαμβάνεται ήδη στο κόστος διαμονής.

Όπως και πέρυσι, το τέλος ανέρχεται σε 5 ευρώ, ενώ όσοι δεν κάνουν κράτηση έως και τέσσερις ημέρες νωρίτερα θα πληρώνουν 10 ευρώ.

Θα υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι που θα ελέγχουν τα QR codes σε βασικά σημεία της πόλης, όπως έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Santa Lucia. Οι επισκέπτες που δεν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν δηλώσει εξαίρεση κινδυνεύουν με πρόστιμο από 50 έως 300 ευρώ.

Με πληροφορίες από euronews.com