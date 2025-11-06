Βέλγιο: Κλειστό και το αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω εμφάνισης drone

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του απόψε λόγω μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που θεάθηκε στην περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

O υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εισβολές drones στον βελγικό εναέριο χώρο, έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.

Κλειστό και αεροδρόμιο στη Σουηδία λόγω drone

Το συμβάν στο Βέλγιο είναι το δεύτερο που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό «ουρανό», αφού, αρχικά, είχε κλείσει ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Landvetter του Γκέτεμποργκ, στα δυτικά της Σουηδίας, μετά τον εντοπισμό ενός ή περισσότερων drones στην περιοχή.

«Ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν πάνω από το αεροδρόμιο Landvetter», ανέφερε εκπρόσωπος της LFV, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 18:41 ώρα Ελλάδας και έχει αναπτύξει δυνάμεις στον χώρο, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες.

Το Landvetter είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σουηδίας μετά το Αρλάντα της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Landvetter παραμένει αυτή τη στιγμή κλειστός, λόγω ενδείξεων για την παρουσία ύποπτου drone», δήλωσε η επικεφαλής λειτουργίας της Swedavia, Σούζαν Νόρμαν, προσθέτοντας ότι «ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός όσο διαρκεί η αστυνομική έρευνα».

Τους τελευταίους μήνες, πτήσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν διακοπεί επανειλημμένα εξαιτίας παραβιάσεων από drones. Αρκετοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει ορισμένα περιστατικά σε ενέργειες υβριδικού πολέμου εκ μέρους της Ρωσίας, μία κατηγορία που η Μόσχα αρνείται.

