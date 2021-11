Οι φαν της Adele δεν μπορούν να περιμένουν για το νέο άλμπουμ της, το «30». Κατά τα φαινόμενα και η σταρ ανυπομονεί να παρουσιάσει τη δουλειά της.

Η 33χρονη Βρετανίδα δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ερμηνεύει το «To Be Loved», τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της το οποίο κυκλοφορεί αύριο, Παρασκευή.

Στο βίντεο, η Adele είναι καθισμένη σε καναπέ και ερμηνεύει την μπαλάντα, συνοδεία πιάνου. Το «To Be Loved» είναι το μόνο τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Tobias Jesso Jr., με τον οποίο είχε συνεργαστεί στα «When We Were Young» και «Lay Me Down», που περιλαμβάνονταν στο άλμπουμ «25».

Τον προηγούμενο μήνα η Adele είχε δώσει μία «επίσημη» πρώτη γεύση του νέου δίσκου της, με το βίντεο κλιπ του single «Easy Οn Me».