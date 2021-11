Το διαζύγιο, η απώλεια κιλών και η μουσική της ήταν μερικά από τα θέματα για τα οποία μίλησε η Adele στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην Όπρα Γουίνφρεϊ και το CBS.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, είπε ότι ντρεπόταν για το διαζύγιό της, αισθανόταν ότι δεν σεβάστηκε την ιδέα του γάμου όταν χώρισε από τον σύζυγό της, Simon Konecki, το 2018.

Μετά το διαζύγιο ακολούθησαν «τρομακτικές κρίσεις άγχους» όπως είπε, μεταξύ άλλων που την ώθησαν να υιοθετήσει την άσκηση. Αυτό την οδήγησε να χάσει περίπου 45 κιλά μέσα σε δύο χρόνια.

«Είναι μια διαδικασία - η διαδικασία ενός διαζυγίου, η διαδικασία του να είσαι μόνος γονέας, η διαδικασία να μην βλέπεις το παιδί σου κάθε μέρα. Δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα σχέδιο που είχα κατά νου όταν έγινα μαμά» είπε η Αντέλ.

Αυτή ήταν η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της με αφορμή το νέο της άλμπουμ, για το οποίο έδωσε και μία συναυλία για λίγους στο γραφικό Αστεροσκοπείο Griffith στο Λος Άντζελες, στη σκιά της πινακίδας του Χόλιγουντ.

Η συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CBS στις ΗΠΑ, θα μεταδοθεί την Δευτέρα στις 22:30 από την τηλεόραση του Alpha.

«Έχω εμμονή με την μορφή της οικογένειας ως πυρήνας σε όλη μου τη ζωή γιατί δεν προερχόμουν ποτέ από μία τέτοια», είπε η τραγουδίστρια, ο πατέρας της οποίας έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μόλις δύο ετών.

«Από πολύ μικρή υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι, όταν έκανα παιδιά, θα μείνουμε μαζί με τον σύντροφό μου. Και προσπάθησα για πολύ, πολύ καιρό» είπε μιλώντας για το διαζύγιό της.

Η 33χρονης Adele παραδέχτηκε ότι κατάλαβε για πρώτη φορά πως ο γάμος της κατέρρεε όταν έκανε ένα τεστ προσωπικότητας σε ένα περιοδικό.

Μια από τις ερωτήσεις έλεγε «τι είναι κάτι που κανείς δεν θα ήξερε ποτέ για σένα;». Τότε είπε «Δεν είμαι πραγματικά χαρούμενη. Δεν ζω, απλώς πορεύομαι» παραδέχτηκε στους φίλους της.

«Όλοι ξαφνιάστηκαν», θυμάται. «Από εκεί και πέρα ​​ξεκίνησα να διερωτώμαι τι κάνω και για ποιον το κάνω» είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η Adele ήταν μαζί με τον Konecki για οκτώ χρόνια αλλά παντρεύτηκαν και χώρισαν το 2018. «Λαμβάνω τον γάμο πολύ σοβαρά και φαίνεται ότι δεν το κάνω πια», είπε μετανιωμένη. «Σχεδόν σαν να έδειξα ασέβεια με το να παντρευτώ και μετά να χωρίζω τόσο γρήγορα. Ντρέπομαι γιατί ήταν τόσο γρήγορο» παραδέχτηκε.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να αγαπά τον Konecki, ακόμα κι αν δεν είναι «ερωτευμένη» μαζί του. Ζουν ο ένας απέναντι από τον άλλο στο Λος Άντζελες και συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τον γιο τους.

Συνέχισε δε, λέγοντας πως θεωρεί ότι ο Konecki «της έσωσε τη ζωή» αφού έγινε διάσημη.

«Εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, ήμουν τόσο νέα και νόμιζα ότι θα τα κατάφερνα όλα. Μπορούσα εύκολα να ακολουθήσω κάποια δύσκολα μονοπάτια και να αυτοκαταστραφώ» ομολόγησε ενώ συνέχισε λέγοντας για τον πρώην σύζυγό της: «Και μπήκε (στη ζωή μου) και ήταν το πιο σταθερό άτομο που είχα ποτέ στη ζωή μου μέχρι εκείνο το σημείο. Ακόμα και τώρα του εμπιστεύομαι τη ζωή μου».

Σε ό,τι αφορά στη μουσική της, παραδέχτηκε ότι όλα αυτά παραμένουν ένα μυστήριο γι αυτήν. Παρά το γεγονός ότι τραγούδια όπως το Hello και Someone Like You έχουν αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη.

«Δεν νομίζω ότι, ως άνθρωπος, έχω αυτό που έχει η μουσική μου. Κάτι με έλκει και δεν ξέρω πώς έχω πρόσβαση σε αυτό. Είναι άγριο, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι τόσο "βαθιά" στην πραγματική ζωή», είπε γελώντας.

Ερωτηθείσα γιατί είχε αποκαλύψει τόσες προσωπικές πληροφορίες στους στίχους της, η Adele εξήγησε ότι ήθελε να καθησυχάσει τους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες.

«Η μουσική με βοηθάει σε πολλές καταστάσεις και θα ήθελα να κάνω το ίδιο για τους ανθρώπους. Να τους υπενθυμίζει ότι δεν είναι μόνοι. Υπήρχαν στιγμές που έγραφα τον δίσκο, ή άκουγα ξανά κάτι και έλεγα πως αυτό μάλλον είναι πολύ προσωπικό. Αλλά τίποτα δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο αυτό που έχω περάσει τα δύο τελευταία (ή ) τρία χρόνια πίσω από κλειστές πόρτες. Άρα δεν φοβάμαι».

Η τραγουδίστρια μίλησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ και για τον πατέρα της. Είπε ότι η «μεγαλύτερη πληγή» που είχε υποστεί ως παιδί ήταν η «απόλυτη έλλειψη παρουσίας και προσπάθειας επαφής» από τον πατέρα της, Marc Evans.

«Έμαθα να μην έχω καμία απολύτως προσδοκία από κανέναν. Αυτό το έμαθα μέσω του πατέρα μου. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν έχω πλήρη πρόσβαση στο τι σημαίνει να είσαι σε μια στοργική σχέση με κάποιον» ομολόγησε.

Αν και ήταν αποξενωμένοι για πολλά χρόνια, πατέρας και κόρη συμφιλιώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αφού εκείνος αρρώστησε βαριά. Εκείνο το διάστημα, ομολόγησε ότι είχε ακούσει μόνο το πρώτο της τραγούδι, Hometown Glory.

«Δεν έπαιξε ποτέ καμία από τις άλλες μουσικές μου. Του ήταν πολύ οδυνηρό όπως έλεγε» είπε η Adele.

Αλλά η σταρ ήθελε να του παίξει ένα από τα νέα της τραγούδια, το To Be Loved, το οποίο εξέφραζε πώς η απουσία του είχε επηρεάσει την ικανότητά της να εμπιστεύεται άλλους ανθρώπους.

«Ήταν καταπληκτικό για μένα και για εκείνον. Νομίζω ότι θα μπορούσε να με ακούσει να το τραγουδάω, αλλά όχι να το λέω - μοιάζουμε πολύ σ αυτό» είπε.

Στο τέλος, κατάφερε να του παίξει όλο το νέο της άλμπουμ μέσω Zoom, λίγο πριν πεθάνει τον Απρίλιο.

«Τα αγαπημένα του τραγούδια ήταν και τα δικά μου αγαπημένα, κάτι που ήταν καταπληκτικό», είπε η Adele «και ήταν περήφανος για μένα που το έκανα. Ήταν πολύ, πολύ θεραπευτικό (και) όταν πέθανε, ήταν κυριολεκτικά σαν να έκλεισε η πληγή» είπε η 33χρονη στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

CBS

Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε και για την απώλεια κιλών. Η εμφάνιση της τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει αντικείμενο πολλών εικασιών, αφού έχασε σχεδόν 45 κιλά ακολουθώντας ένα νέο πρόγραμμα άσκησης.

Η σταρ είπε ότι η μεταμόρφωση αφορούσε «κυρίως» τον έλεγχο του άγχους της.

«Είχα τις πιο τρομακτικές κρίσεις άγχους όταν έφυγα από τον γάμο μου», εξήγησε. «Με παρέλυσαν εντελώς και με έκαναν να αισθάνομαι τόσο μπερδεμένη γιατί δεν θα μπορούσα να έχω κανέναν έλεγχο στο σώμα μου».

Αφού παρατήρησε ότι το άγχος της μειώθηκε στο γυμναστήριο, άρχισε να πηγαίνει κάθε μέρα. «Αυτό συνέβαλε πραγματικά στο να βάλω το μυαλό μου στη σωστή σειρά», είπε,

Η Γουίνφρεϊ θυμήθηκε τις δικές της εμπειρίες με τη απώλεια βάρους και πώς κάποιοι φανς αισθάνθηκαν ότι τους εγκατέλειψε όταν έκανε για πρώτη φορά δίαιτα.

Η Adele είπε ότι είχε ακούσει παρόμοια σχόλια. «Δεν είμαι σοκαρισμένη, ούτε καν με ενοχλεί γιατί το σώμα μου έχει γίνει αντικείμενο σχολίων καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Είμαι είτε πολύ γεμάτη, είτε πολύ αδύνατη» είπε.

«Αλλά δεν είναι δουλειά μου να νομιμοποιώ πώς νιώθουν οι άνθρωποι για το σώμα τους. Αισθάνομαι άσχημα που (η αλλαγή μου) κάνει κάποιον να αισθάνεται φρικτά με τον εαυτό του αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Προσπαθώ να τακτοποιήσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ να προσθέσω άλλη ανησυχία» είπε.

Η Adele μίλησε και για τον γιο της που θεωρεί καλύτερη τραγουδίστρια απ' όλες την Τέιλoρ Σουίφτ. Ήταν 6 ετών όταν τον πήγε σε να δει την περιοδεία της, το 2018 και εκείνος δεν μπορούσε να πιστέψει πόσος κόσμος ήταν στο σόου, «γιατί ερχόταν στις δικές μου πρόβες στα στάδια και ήταν άδεια», είπε γελώντας η μουσικός.

Αλλά είπε ότι ο Angelo πήρε πρόσφατα μια γεύση από την πραγματική δημοτικότητα της μητέρας του, μετά την πρεμιέρα του τελευταίου της βίντεο στο YouTube.

«Τις προάλλες, παρακολούθησε την αντίστροφη μέτρηση του βίντεο Easy On Me και εντυπωσιάστηκε που υπήρχαν 150.000 άνθρωποι που περίμεναν. Μετά διάβασε τα σχόλια και είπε, «Αρέσεις πολύ στους ανθρώπους!».

«Έτσι αρχίζει να το καταλαβαίνει λίγο, αλλά όχι ακόμα την πραγματική διάσταση» πρόσθεσε.

Στην συναυλία, που παράθεσε η Adele παραβρέθηκαν διάσημοι όπως οι Lizzo, James Corden και Melissa McCarthy ενώ ήταν η πρώτη φορά που ο γιος της Angelo, την είδε να ερμηνεύει live.

«Είναι η απόλυτη τιμή της ζωής μου, μωρό μου, που σε έχω εδώ απόψε», είπε.

Κατά τη διάρκεια του σόου, η σταρ βοήθησε ακόμη και έναν ντόπιο να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του, την Ashley, με το Make You Feel My Love. Η έκπληκτη μέλλουσα νύφη είπε το «ναι» και ξέσπασε σε κλάματα.

«Δόξα τω Θεώ είπε ναι, γιατί δεν ήξερα σε ποιον θα τραγουδούσα αυτό το τραγούδι μετά», είπε γελώντας η Adele.



Η μουσική διανθίστηκε με κλιπ από τη συνέντευξη που έδωσε η Adele στον ίδιο κήπο με τις τριανταφυλλιές στην Καλιφόρνια, όπου η Γουίνφρεϊ είχε μιλήσει με την Μέγκαν Μαρκλ και τον Πρίγκιπα Χάρι νωρίτερα φέτος.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Adele έκανε πρεμιέρα με τρία νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ της, 30 - I Drink Wine, Love Is A Game και Hold On.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian