BBC: Ο Ματ Μπρίτιν αναλαμβάνει νέος γενικός διευθυντής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC όρισε σήμερα τον Ματ Μπρίτιν ως τον νέο γενικό διευθυντή.

Ο 57χρονος Μπρίτιν θα αντικαταστήσει τον Τιμ Ντέιβι ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου μετά την προβολή ενός επίμαχου μονταρισμένου βίντεο από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama.

Η ανακοίνωση του BBC: Ποιος είναι ο νέος γενικός διευθυντής

Ο Μπρίτιν εντάχθηκε στην Google το 2007 για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποχώρησε το 2025, έπειτα από δέκα χρόνια επικεφαλής της περιοχής EMEA (Europe, Middle East and Africa). Προηγουμένως είχε εργαστεί στον περιφερειακό και εθνικό Τύπο, καθώς και στη συμβουλευτική στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Sainsbury’s για εννέα χρόνια και πρόσφατα αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του Guardian Media Group.

Γράφει το BBC:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Ματ Μπρίτιν ως 18ου Γενικού Διευθυντή του οργανισμού. Ο Μπρίτιν, πρώην πρόεδρος της Google για την περιοχή EMEA, θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 18 Μαΐου.

Ο Γενικός Διευθυντής του BBC είναι ο διευθύνων σύμβουλος και αρχισυντάκτης του οργανισμού. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργική, δημοσιογραφική και επιχειρησιακή ηγεσία του BBC τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις θα ηγηθεί προσωρινά του BBC ως μεταβατικός Γενικός Διευθυντής, μετά την αποχώρηση του Τιμ Ντέιβι στις 2 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μπρίτιν θα περάσει από διαδικασία ένταξης και θα ξεκινήσει εντατικές εισαγωγικές συναντήσεις, ώστε να αποκτήσει πλήρη εικόνα της λειτουργίας του οργανισμού. Ο Ντέιβις θα έχει την πλήρη εκτελεστική ευθύνη έως τις 18 Μαΐου, όταν και ο Μπρίτιν θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων του, ο Μπρίτιν σκοπεύει να διορίσει και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή».

Η δήλωση του προέδρου του BBC

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του BBC, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε: «Ο Ματ φέρνει στο BBC βαθιά εμπειρία στη διοίκηση ενός οργανισμού υψηλού προφίλ και μεγάλης πολυπλοκότητας μέσα από διαδικασίες μετασχηματισμού. Είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης και διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να καθοδηγήσει τον οργανισμό μέσα στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά των μέσων ενημέρωσης και στη συμπεριφορά του κοινού.

Το πάθος του για το BBC, η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, η δέσμευσή του στην ανεξαρτησία του και η αποφασιστικότητά του να διατηρήσει το BBC ως ένα από τα σημαντικότερα εθνικά αγαθά της χώρας ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή του ως 18ου Γενικού Διευθυντή.

Ο Ματ αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη περίοδο. Η αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη από την κυβέρνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι σαφές ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο BBC, στο μοντέλο χρηματοδότησής του και στο πλαίσιο λειτουργίας του. Τα διακυβεύματα για το BBC και το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ πιστεύουμε ότι ο Ματ είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το BBC σε ένα βιώσιμο μέλλον, μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, προς όφελος του κοινού και του Ηνωμένου Βασιλείου».

BBC: Η δήλωση του νέου γενικού διευθυντή Ματ Μπρίτιν

Ο νέος Γενικός Διευθυντής, Ματ Μπρίτιν, δήλωσε: «Περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό BBC που να λειτουργεί για όλους, σε έναν σύνθετο, αβέβαιο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο. Στην καλύτερή του μορφή, μας δείχνει - και δείχνει και στον κόσμο - ποιοι είμαστε. Πρόκειται για ένα μοναδικό, εξαιρετικό βρετανικό θεσμό, με πάνω από 100 χρόνια καινοτομίας στην αφήγηση, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα. Είναι τιμή και χαρά μου που μου ζητήθηκε να αναλάβω αυτόν τον ρόλο.

Δουλεύοντας δίπλα σε τόσους ταλαντούχους δημοσιογράφους, δημιουργούς και τεχνικούς, σε όλη τη χώρα και διεθνώς, έρχομαι με ταπεινότητα, για να ακούσω, να μάθω, να ηγηθώ και να υπηρετήσω το κοινό, προσπαθώντας καθημερινά να κερδίσω την εμπιστοσύνη του.

Αυτή είναι μια στιγμή με πραγματικούς κινδύνους, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Το BBC χρειάζεται τον ρυθμό και την ενέργεια για να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκονται οι ιστορίες και το κοινό. Να αξιοποιήσει την απήχηση, την εμπιστοσύνη και τη δημιουργική του δύναμη, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με θάρρος και να εξελιχθεί σε έναν δημόσιο οργανισμό έτοιμο για το μέλλον. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Με πληροφορίες από BBC