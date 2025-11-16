Το BBC απέναντι στον πιο ισχυρό άνδρα του κόσμου - Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Το BBC βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του.

Η απόφασή του να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν απέτρεψε τη μήνυση, αλλά φαίνεται πως τον ενθάρρυνε να κλιμακώσει τις απαιτήσεις του. Αναλυτικότερα όσοι πίστεψαν ότι η συγγνώμη του BBC θα «έκλεινε» το θέμα, μάλλον αυταπατήθηκαν.

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, περιέγραψε χαρακτηριστικά τον Αμερικανό πρόεδρο ως «άνθρωπο που συχνά καταφεύγει στη δικαστική οδό», κάτι που αποτελεί πραγματικότητα, αν λάβει κανείς υπόψη τον όγκο των νομικών υποθέσεων που έχει κινήσει ο Τραμπ εναντίον αμερικανικών μέσων τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέντευξή του στο GB News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βαθιά ενοχλημένος από την «κακόβουλη» επεξεργασία δύο αποσπασμάτων ομιλίας του στην εκπομπή Panorama. Λίγες ώρες αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, αποκάλυψε ότι η αγωγή του θα κυμαίνεται από 1 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της διεκδίκησης, τα ετήσια έσοδα του BBC από το τέλος τηλεθέασης πέρυσι ήταν 3,8 δισεκατομμύρια λίρες. Ο Τραμπ κατηγορεί ανοιχτά το BBC ότι «άλλαξε τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα του» και δε δέχεται την εξήγηση ότι το μοντάζ ήταν ακούσιο. Για ένα μέσο που βασίζει την αξιοπιστία του στην αμεροληψία, το πλήγμα δεν είναι μικρό.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το BBC

Το BBC, ήδη κλονισμένο από τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή και της CEO των ειδήσεων, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει μια πολύπλευρη κρίση. Μια νομική μάχη υψηλού κόστους, μια πολιτική αντιπαράθεση με τον ισχυρότερο άνδρα του πλανήτη και, ταυτόχρονα, τις κρίσιμες συζητήσεις για την ανανέωση του βασικού του καταστατικού χάρτη ενόψει του 2028.

Εσωτερικές και εξωτερικές φωνές συμφωνούν ότι η καταβολή αποζημίωσης με χρήματα των φορολογούμενων θα ήταν αδιανόητη. Ωστόσο, η απόφαση να μην υπάρξει διακανονισμός αφήνει τον οργανισμό εκτεθειμένο σε μια παρατεταμένη δικαστική αντιπαράθεση και στο υψηλό κόστος της.

Στο παρασκήνιο, συζητούνται ήδη σενάρια για το αν η βρετανική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρέμβει, έστω άτυπα. Θα μπορούσε μια κίνηση καλής θέλησης από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αλλάξει τη στάση του Τραμπ; Και το σημαντικότερο, αν επιθυμεί ο Στάρμερ να εμπλακεί σε ένα ζήτημα που μπορεί να έχει διπλωματικές συνέπειες;

Το BBC βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει όχι μόνο τη φήμη του, αλλά ίσως και το μέλλον του. Οι επόμενοι μήνες προμηνύονται δύσκολοι, δαπανηροί και γεμάτοι πολιτικές και νομικές αναταράξεις. Και όλα δείχνουν πως αυτή η ιστορία απέχει πολύ από το τέλος της.

Με πληροφορίες από BBC