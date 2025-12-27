Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή: Ποιες ώρες λειτουργούν αύριο

Ανοιχτά είναι τα καταστήματα αύριο, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Τα καταστήματα ήταν κλειστά χθες, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, και είναι ανοιχτά ξανά από σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Τα καταστήματα είναι ανοιχτά στο συγκεκριμένο ωράριο στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 09:00 έως τις 18:00 για σήμερα, ενώ για αύριο Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα για τα καταστήματα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε στα μέσα Νοεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025:

11–12/12: 09:00–21:00

13/12: 09:00–16:00

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

15/12: 09:00–16:00

16–19/12: 09:00–21:00

20/12: 09:00–18:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00–18:00

25–26/12: Αργίες

27/12: 09:00–18:00

28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

29–30/12: 09:00–21:00

31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στον Πειραιά για τα καταστήματα

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πρότεινε ωράριο με παρόμοια διάρθρωση:

11–12/12: 09:00–21:00

13/12: 09:00–16:00

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

15–19/12: 09:00–21:00

20/12: 09:00–18:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

24/12: 09:00–18:00

25–26/12: Κλειστά

27–28/12: 09:00–18:00 & 11:00–18:00 αντίστοιχα

29–30/12: 09:00–21:00

31/12: 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη για τα καταστήματα

Από τις 13 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να είχε προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά είναι τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

