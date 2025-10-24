ΔΙΕΘΝΗ
Βασίλισσα Καμίλα: Γιατί ντύθηκε στα μαύρα για να συναντήσει τον Πάπα ενώ άλλες βασίλισσες φορούν λευκά

Το πρωτόκολλο πίσω από την ιστορική συνάντηση του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Βατικανό - Μια παράδοση γνωστή ως «il privilegio del bianco»

Φωτ. βασίλισσα Καμίλα / EPA
Η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποίησε μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της ιστορικής συνάντησής της, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, με τον Πάπα Λέοντα.

Όμως παρότι άλλες βασίλισσες είναι γνωστό ότι φορούν λευκά όταν συναντούν τον Ποντίφικα, η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε μαύρο φόρεμα και πέπλο, εγείροντας αρκετά ερωτήματα.

Όπως έγινε ωστόσο αργότερα γνωστό, η 78χρονη Καμίλα ακολούθησε την παράδοση επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο, με την εμφάνισή της να θυμίζει ενδυματολογικά κάποιες από τις εμφανίσεις της βασίλισσας Ελισάβετ, στις δικές της συναντήσεις με τον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας.

Ορισμένες γαλαζοαίματες γυναίκες φορούν λευκά κατά τις συναντήσεις τους με τον Πάπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο ελάχιστες βασίλισσες και πριγκίπισσες έχουν την ειδική άδεια να το κάνουν, μια παράδοση γνωστή ως «il privilegio del bianco» («το προνόμιο του λευκού»).

Η τιμή αυτή απονέμεται αποκλειστικά σε Καθολικές βασίλισσες και πριγκίπισσες και αυτή τη στιγμή, το προνόμιο αυτό έχουν:

  • η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό,
  • η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου,
  • η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας,
  • η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου,
  • η πριγκίπισσα Μαρίνα της Νάπολης,
  • η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και
  • η πρώην βασίλισσα Παόλα του Βελγίου

Κατά τη λειτουργία ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα τον Μάιο, τέσσερις γαλαζοαίματες κυρίες παρευρέθηκαν φορώντας λευκά: η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου και η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου, τιμώντας έτσι το ιδιαίτερο προνόμιό τους.

Παρόλο που οι γυναίκες που έχουν την άδεια συνήθως φορούν λευκά στις συναντήσεις τους με τον Πάπα, δεν είναι υποχρεωτικό. Η ρίζα της παράδοσης αυτής βρίσκεται στην Αγγλική Μεταρρύθμιση του 1534, όταν ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ αποκόπηκε από την εξουσία του Πάπα και ανακήρυξε τον εαυτό του ανώτατο ηγέτη της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Βατικανό την Πέμπτη αποτέλεσε ιστορική στιγμή, καθώς οι δύο τους και ο Πάπας Λέων παρακολούθησαν από κοινού μια προσευχή στην Καπέλα Σιξτίνα, το πρώτο δημόσιο γεγονός προσευχής μεταξύ Βρετανού μονάρχη και Πάπα εδώ και περίπου 500 χρόνια.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου του 2025 και σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ, αποτελεί «σημαντικό σταθμό» στις σχέσεις της Βρετανίας με την Καθολική Εκκλησία.

Με πληροφορίες από PEOPLE

