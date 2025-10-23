ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βασιλιάς Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσεύχεται μαζί με τον Πάπα μετά από μισό αιώνα

Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή στην Καπέλα Σιξτίνα, για πρώτη φορά από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ αποχώρησε από τη Ρώμη το 1534

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βασιλιάς Κάρολος, βασίλισσα Καμίλα, Πάπας Λέων Facebook Twitter
Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και ο Πάπας Λέων έξω από την Καπέλα Σιξτίνα / Getty Images
0

Ο βασιλιάς Κάρολος, έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσεύχεται μαζί με τον Πάπα Λέων, μετά από 500 χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Πάπας προσευχήθηκαν μαζί σε μία ιστορική στιγμή στην Καπέλα Σιξτίνα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στο Βατικανό, μια κοινή λατρεία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ αποχώρησε από τη Ρώμη το 1534.

Λατινικοί ύμνοι και αγγλικές προσευχές αντήχησαν στην Καπέλα Σιξτίνα, όπου πριν από έξι μήνες οι καρδινάλιοι του κόσμου εξέλεξαν τον Λέοντα ως τον πρώτο Πάπα από τις ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθόταν στα αριστερά του Πάπα κοντά στον θυσιαστήριο της Καπέλας, ενώ ο Λέων και ο αγγλικανός αρχιεπίσκοπος Στίβεν Κότρελ, πρωτοστάτησαν σε μια λειτουργία που περιλάμβανε τη χορωδία της Καπέλας Σιξτίνας και δύο βασιλικές χορωδίες.

Παρόλο που ο Βρετανός μονάρχης είχε συναντήσει τους τρεις τελευταίους Πάπες και οι Πάπες Ιωάννης Παύλος Β’ και Βενέδικτος ΙΣΤ’ επισκέφθηκαν τη Βρετανία, αυτές οι συναντήσεις δεν περιλάμβαναν κοινές προσευχές.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, που επισκέφτηκαν το Βατικανό νωρίτερα φέτος για να δουν τον Πάπα Φραγκίσκο, είχαν επίσης ιδιωτική συνάντηση με τον Πάπα το πρωί της Πέμπτης.

Το απόγευμα, ο βασιλιάς Κάρολος θα ταξιδέψει στη Βασιλική του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη της Ρώμης, μία από τις τέσσερις πιο ιεραρχικά σεβαστές εκκλησίες του Καθολικισμού, όπου ο Πάπας Λέων έχει εγκρίνει να του αποδοθεί ο νέος τίτλος «Βασιλικός Συνάδελφος» στην συνδεδεμένη μονή.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Κάρολος ενέκρινε επίσης δύο τίτλους τιμής για τον Λέοντα: να γίνει «Παπικός Συνάδελφος» (Papal Confrater) στην Καπέλα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ και να του απονεμηθεί ο τίτλος του Ιππότη Μεγάλου Σταυρού του Τάγματος του Μπάνθ (Knight Grand Cross of the Order of the Bath).

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Διεθνή / Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι παραπέμπει τον Κράμνικ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, ύστερα από σειρά δημόσιων επιθέσεων του Ρώσου πρώην πρωταθλητή εις βάρος του Ναροντίτσκι
LIFO NEWSROOM
«Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Διεθνή / «Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Η Μόσχα εκτιμά ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον υπονομεύει «κάθε προοπτική διαλόγου» και μετατρέπει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε «άμεση αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ρωσίας»
LIFO NEWSROOM
«Οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά» - Νέες κυρώσεις Ντόναλντ Τραμπ σε Ρωσία

Διεθνή / «Οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά» - Βαθιά απογοητευμένος ο Τραμπ με τη Ρωσία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις στοχεύοντας τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, προκειμένου να πιέσουν τη χώρα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Διεθνή / Η Τουρκία εντείνει τις πιέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών Eurofighter και F-35

Η Τουρκία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την καλυτέρευση των σχέσεων με τη Δύση τα τελευταία χρόνια για να προσθέσει 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο, και μελλοντικά αμερικανικά F-35
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Διεθνή / Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «fake news», επιμένοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση και ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να οδηγηθούν σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Διεθνή / Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την μεταφορά μίας εγκύου, όπως και εκείνες όπου πυροσβέστες αναγκάζονται να αναλάβουν τον ρόλο του μαιευτήρα
LIFO NEWSROOM
Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Διεθνή / Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της, κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες
LIFO NEWSROOM
 
 