Βασιλιάς Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσεύχεται μαζί με τον Πάπα μετά από μισό αιώνα

Ο βασιλιάς Κάρολος, έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσεύχεται μαζί με τον Πάπα Λέων, μετά από 500 χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Πάπας προσευχήθηκαν μαζί σε μία ιστορική στιγμή στην Καπέλα Σιξτίνα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στο Βατικανό, μια κοινή λατρεία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τότε που ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ αποχώρησε από τη Ρώμη το 1534.

Λατινικοί ύμνοι και αγγλικές προσευχές αντήχησαν στην Καπέλα Σιξτίνα, όπου πριν από έξι μήνες οι καρδινάλιοι του κόσμου εξέλεξαν τον Λέοντα ως τον πρώτο Πάπα από τις ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθόταν στα αριστερά του Πάπα κοντά στον θυσιαστήριο της Καπέλας, ενώ ο Λέων και ο αγγλικανός αρχιεπίσκοπος Στίβεν Κότρελ, πρωτοστάτησαν σε μια λειτουργία που περιλάμβανε τη χορωδία της Καπέλας Σιξτίνας και δύο βασιλικές χορωδίες.

🇻🇦 His Holiness Pope Leo XIV joined by TM King Charles III & Queen Camilla in Prayer at the Sistine Chapel.



They become the first Sovereign & Supreme Pontiff to pray alongside each other since before the English Reformation. pic.twitter.com/Sy6ZsZuAkA — Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 23, 2025

Παρόλο που ο Βρετανός μονάρχης είχε συναντήσει τους τρεις τελευταίους Πάπες και οι Πάπες Ιωάννης Παύλος Β’ και Βενέδικτος ΙΣΤ’ επισκέφθηκαν τη Βρετανία, αυτές οι συναντήσεις δεν περιλάμβαναν κοινές προσευχές.

King Charles joined Pope Leo XIV in prayer, marking the first time since before the Reformation that a Supreme Governor of the Church of England has prayed alongside the head of the Catholic Church. pic.twitter.com/P9DgVWWRzK — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 23, 2025

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, που επισκέφτηκαν το Βατικανό νωρίτερα φέτος για να δουν τον Πάπα Φραγκίσκο, είχαν επίσης ιδιωτική συνάντηση με τον Πάπα το πρωί της Πέμπτης.

Το απόγευμα, ο βασιλιάς Κάρολος θα ταξιδέψει στη Βασιλική του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη της Ρώμης, μία από τις τέσσερις πιο ιεραρχικά σεβαστές εκκλησίες του Καθολικισμού, όπου ο Πάπας Λέων έχει εγκρίνει να του αποδοθεί ο νέος τίτλος «Βασιλικός Συνάδελφος» στην συνδεδεμένη μονή.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Κάρολος ενέκρινε επίσης δύο τίτλους τιμής για τον Λέοντα: να γίνει «Παπικός Συνάδελφος» (Papal Confrater) στην Καπέλα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ και να του απονεμηθεί ο τίτλος του Ιππότη Μεγάλου Σταυρού του Τάγματος του Μπάνθ (Knight Grand Cross of the Order of the Bath).

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σήμερα η ιστορική συνάντηση Πάπα με βασιλιά Κάρολο - Θα προσευχηθούν μαζί δημόσια έπειτα από 500 χρόνια