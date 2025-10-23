Βασιλιάς Κάρολος: Με γραβάτα «Λευκός Πύργος» στην επίσκεψή του στον Πάπα

Γραβάτα από τη συλλογή «θάλασσα» επέλεξε να φορέσει σήμερα ο Βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία, όπου έγινε ο πρώτος μονάρχης από το Ηνωμένο Βασίλειο που προσεύχεται με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά από 500, περίπου, χρόνια.

Ο Βασιλιάς Κάρολος έφτασε στην Ιταλία με τη Βασίλισσα Καμίλα το βράδυ της Τετάρτης και από τα σχετικά βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται να «προτιμάει» και πάλι Ελλάδα, αφού στη γραβάτα του υπήρχαν μικροί «Λευκοί Πύργοι Θεσσαλονίκης».

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Βασιλιάς Κάρολος, και κατά το παρελθόν, έχει φορέσει γραβάτες στα ελληνικά χρώματα, δείγμα της καταγωγής του από την πλευρά του πατέρα του, Πρίγκιπα Φιλίππου.

Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί είναι ιστορική η συνάντηση με τον Πάπα

Όπως ειπώθηκε, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έγινε σήμερα ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε δημόσια με έναν πάπα μετά το Αγγλικανικό Σχίσμα τον 16ο αιώνα στη διάρκεια οικουμενικής λειτουργίας της οποίας χοροστάτησε ο πάπας Λέων ΙΔ΄στην Καπέλα Σιξτίνα.

Αυτή η λειτουργία, η οποία συνδύαζε τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις, σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, σε έκταση χωρίς προηγούμενο, που δεν έχει παρατηρηθεί από τη «γέννηση» του αγγλικανισμού το 1534 μετά τη ρήξη του Βασιλιά Ερρίκου Η΄με τη Ρώμη.

Η οικουμενική προσευχή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και μαζί με τον πάπα σε αυτή χοροστάτησε και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό πάπα, στην πρώτη τους συνάντηση από τότε που ο Λέων ΙΔ΄ διαδέχθηκε τον Φραγκίσκο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, που είχε τα μαλλιά της καλυμμένα με ένα μαύρο πέπλο, ο Κάρολος απευθύνθηκε στον ποντίφικα στα αγγλικά σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και αντάλλαξε δώρα μαζί του, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Βατικανό.

Αυτή η επίσκεψη έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον Βρετανό μονάρχη, του οποίου ο αδελφός Άντριου αποτελεί αντικείμενο νέων αποκαλύψεων στην υπόθεση του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

Με πληροφορίες από Mega

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βασιλιάς Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσεύχεται μαζί με τον Πάπα μετά από μισή χιλιετία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σήμερα η ιστορική συνάντηση Πάπα με βασιλιά Κάρολο - Θα προσευχηθούν μαζί δημόσια έπειτα από 500 χρόνια