Βασιλιάς Κάρολος: Το σπάνιο λάθος του γραφείου του σε ανάρτηση στα social media

Ένα σπάνιο λάθος έκανε το γραφείο του βασιλιά Καρόλου, στην τελευταία του ανάρτηση στα social media.

Στις 16 Ιανουαρίου, ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στην πλατφόρμα X, δημοσίευσε μήνυμα του βασιλιά Καρόλου με αφορμή την πρώτη επέτειο της 100ετούς συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ουκρανίας.

Η συμφωνία αξίζει να σημειωθεί πως υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2025, με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών.

Το μήνυμα του 77χρονου βασιλιά Καρόλου αναρτήθηκε σε δύο διαφάνειες, με το βασιλικό έμβλημα και την υπογραφή του, ωστόσο παρουσιάστηκε πρόβλημα στη μορφοποίηση: οι διαφάνειες φαίνεται πως ανέβηκαν με λάθος σειρά, με αποτέλεσμα να δημοσιευτεί πρώτα το δεύτερο μέρος του μηνύματος.

🇬🇧🇺🇦 A message from The King celebrating the first anniversary of the 100 Year Partnership between the UK and Ukraine. pic.twitter.com/5BTesTs2Hy — The Royal Family (@RoyalFamily) January 16, 2026

Παρότι τέτοιου είδους λάθη είναι σπάνια στους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας, κατά καιρούς έχουν σημειωθεί παρόμοιες γκάφες, όπως τυπογραφικά λάθη σε ανακοινώσεις εγκυμοσύνης ή λανθασμένοι σύνδεσμοι σε διαδικτυακές αναρτήσεις.

Η σωστή σειρά του μηνύματος επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον Βρετανό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος μετέφερε τα λόγια του βασιλιά σε ομιλία του σε εκδήλωση για τη συμφωνία στο Κίεβο.

Σε αυτήν, ο βασιλιάς εξέφραζε τη στήριξή του προς τον ουκρανικό λαό, τον θαυμασμό του για το θάρρος και την αντοχή του, καθώς και την ελπίδα του για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια, την κυριαρχία και την ευημερία της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από PEOPLE