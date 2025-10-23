Σήμερα η ιστορική συνάντηση Πάπα με βασιλιά Κάρολο - Θα προσευχηθούν μαζί δημόσια έπειτα από 500 χρόνια

Σήμερα είναι η ιστορική συνάντηση που θα έχει ο πάπας Λέων με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν χθες το βράδυ, στη Ρώμη και σήμερα το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄ στο Βατικανό.

King Charles is set to be the first British monarch to pray with the Pope in 500 years, travelling to the Vatican alongside Queen Camilla to meet Pope Leo. #kingcharles #popeleo #vatican #christianity #vaticancity pic.twitter.com/xde4kH1q3x — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 22, 2025

Στη συνέχεια, ο Βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι «Παολίνα».

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, λόγω του ότι η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο.

King Charles and Queen Camilla arrived in Rome ahead of their Vatican state visit to meet Pope Leo, following a challenging week for the Royal Family.



📷: Getty pic.twitter.com/vyHS5zHc4v — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 22, 2025

Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

Γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική η συνάντηση Πάπα με βασιλιά Κάρολο

Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας (1534) που ένας Βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον ποντίφικα.

Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει το μεσημέρι ο πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα.

Η τελευταία φορά που Πάπας και Βρετανός βασιλιάς βρέθηκαν σε κοινή προσευχή ήταν πριν από τη Μεταρρύθμιση του 1534, όταν ο Ερρίκος Η΄ διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρώμη και αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Έφτασε στην Ιταλία ο Βασιλιάς Κάρολος - Αύριο η ιστορική συνάντηση με τον Πάπα