Σήμερα η ιστορική συνάντηση Πάπα με βασιλιά Κάρολο - Θα προσευχηθούν μαζί δημόσια έπειτα από 500 χρόνια

Στη Ρώμη το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας - Γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική η συνάντηση

Φωτ. αρχείου: EPA
Σήμερα είναι η ιστορική συνάντηση που θα έχει ο πάπας Λέων με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν χθες το βράδυ, στη Ρώμη και σήμερα το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄ στο Βατικανό.

Στη συνέχεια, ο Βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι «Παολίνα».

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, λόγω του ότι η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

Γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική η συνάντηση Πάπα με βασιλιά Κάρολο

Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας (1534) που ένας Βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον ποντίφικα.

Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει το μεσημέρι ο πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα.

Η τελευταία φορά που Πάπας και Βρετανός βασιλιάς βρέθηκαν σε κοινή προσευχή ήταν πριν από τη Μεταρρύθμιση του 1534, όταν ο Ερρίκος Η΄ διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρώμη και αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

