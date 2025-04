Βανκούβερ: Γνωστός στις αρχές ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης - 11 οι νεκροί

Γνωστός στην αστυνομία και σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας ήταν ο άνδρας που συνελήφθη για την πολύνεκρη επίθεση με όχημα στο Βανκούβερ του Καναδά, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Lapu Lapu Day, όπως αποκάλυψαν οι αρχές της πόλης σε συνέντευξη τύπου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, οι νεκροί ανέρχονται σε 11, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος.

Το Σάββατο το βράδυ, ένα μαύρο Audi SUV εισέβαλε σε κλειστή περιοχή όπου εκατοντάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί για τη γιορτή της φιλιππινέζικης κοινότητας, χτυπώντας αδιακρίτως το πλήθος. Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας του Βανκούβερ, Στιβ Ράι, χαρακτήρισε την επίθεση ως «μια αλόγιστη και συνταρακτική πράξη βίας» και «τη σκοτεινότερη ημέρα στην ιστορία της πόλης».

Nine people have been killed after a driver ram an SUV into a crowd in Vancouver. The front of the SUV has been totally destroyed. pic.twitter.com/X56qCj2kmE — Nurses Against Dick Pics. 🪷🇺🇦 (@ClaudetteGGibs1) April 27, 2025

Ο ύποπτος είχε «ιστορικό με τις αρχές του Βανκούβερ»

Ο ύποπτος, 30 ετών και κάτοικος Βανκούβερ, συνελήφθη επιτόπου, αρχικά ακινητοποιημένος από παρευρισκόμενους. Όπως ανέφερε ο Ράι, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση σχετίζεται με τρομοκρατία. Τόνισε ωστόσο ότι ο άνδρας είχε «σημαντικό ιστορικό αλληλεπίδρασης με τις αρχές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας». Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο.

Interim Police Chief Steve Rai stated that the man in custody has a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. No charges have been filed yet, and more than hundred VPD officers are working on the case.

Interim Chief Rai… pic.twitter.com/tgN3X2xgRg — Ashiana (@Ashiana_khan) April 27, 2025

Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπήρχαν γνωστές απειλές κατά της εκδήλωσης ή της φιλιππινέζικης κοινότητας και ότι η προετοιμασία για το φετινό φεστιβάλ βασίστηκε σε αξιολόγηση κινδύνου που δεν επέβαλε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. «Είμαι βέβαιος ότι η αξιολόγηση ήταν ορθή, ωστόσο θα επανεξετάσουμε όλες τις διαδικασίες σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές», δήλωσε.

«Μια τραγωδία που αγγίζει πολλές οικογένειες».

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί εργάζονται στην έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία από την εκτεταμένη σκηνή του εγκλήματος. Τα θύματα περιλαμβάνουν άνδρες, γυναίκες και νέους ανθρώπους, με τον Ράι να μιλά για «μια τραγωδία που αγγίζει πολλές οικογένειες».

Το σοκ είναι μεγάλο τόσο στη Φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Ο δήμαρχος της πόλης, Κένεθ Σιμ, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη, δηλώνοντας ότι «οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν». Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, αλλά και ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάνδος Μάρκος ο νεότερος, έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα, τονίζοντας τη στήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στη φιλιππινέζικη κοινότητα του Καναδά.

The attack at the Lapu Lapu festival has left our country shocked, devastated, and heartbroken.



To those grieving, to those who were injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver: Canada is mourning with you, and we are united behind you. pic.twitter.com/GQnubDjQma — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας Στιβ Ράι, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι το τραγικό περιστατικό αποτελεί «καμπή» για το Σώμα και θα οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Αστυνομία του Βανκούβερ οργανώνει τη δημόσια ασφάλεια σε μεγάλες εκδηλώσεις. Όπως είπε, πρόκειται για ένα «ορόσημο» που θα επηρεάσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στο εξής.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν κι άλλες ενημερώσεις αργότερα μέσα στην ημέρα, χωρίς όμως να διευκρινιστεί πότε ακριβώς.

Με πληροφορίες από Associated Press, BBC