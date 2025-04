Βανκούβερ: Αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε πλήθος - Αναφορές για νεκρούς

Αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε πλήθος σε φεστιβάλ του Βανκούβερ και η αστυνομία κάνει λόγο για νεκρούς.

Πιο αναλυτικά, η αστυνομία του Βανκούβερ γράφει σε διαδικτυακή ανακοίνωσή της: «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε φεστιβάλ δρόμου στην E. 41st Avenue και Fraser λίγο μετά τις 8 μ.μ. απόψε. Ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση. Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς θα εξελίσσεται η έρευνα».



Το αυτοκίνητο έπεσε επάνω στο πλήθος λίγο μετά τις 8 μ.μ. κοντά στην Ανατολική 41η Λεωφόρο και τη Φρέιζερ Στριτ, κατά τη διάρκεια του Lapu Lapu Day Block Party. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση.



Βίντεο από περαστικούς και ανθρώπους που διασκέδαζαν στο πάρτι, το οποίο διοργανώθηκε για τη φιλιππινεζική κοινότητα, κατέγραψαν την εικόνα στον δρόμο με κόσμο να μοιάζει λιπόθυμος στο έδαφος, αλλά και το μαύρο SUV, ο οδηγός του οποίου συγκρούστηκε με το πλήθος κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες.

Breaking : Multiple people were hit by a vehicle during the Lapu Lapu Festival in Vancouver Saturday evening, near E 43rd Ave and Fraser St. #Vancouver pic.twitter.com/0OoWQndpJI

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1