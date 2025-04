Βανκούβερ: Κρατείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε επάνω σε πλήθος - Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ο διεθνής Τύπος επικεντρώνεται στο Βανκούβερ, όπου αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε πλήθος και σκότωσε αρκετούς από τους ανθρώπους που γιόρταζαν σε πάρτι της φιλιππινέζικης κοινότητας.

Αυτή την ώρα, κυκλοφορούν εικόνες από το σημείο που το αυτοκίνητο έπεσε επάνω στο πλήθος, δείχνοντας αστυνομικούς να αποκλείουν την περιοχή, ενώ ο δρόμος φαίνεται να είναι στο μεγαλύτερο μέρος του άδειος, εκτός από μερικά σταθμευμένα αυτοκίνητα και τους ανταποκριτές που παραμένουν στο σημείο και αναμένουν ενημέρωση από τις αρχές.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1