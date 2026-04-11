BAFTA: Καμία ένδειξη ρατσισμού στο περιστατικό με τη βρισιά - «Ανεπαρκής η διαχείριση κρίσης»

Η BAFTA δημοσιοποίησε τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό που σημάδεψε τα φετινά κινηματογραφικά της βραβεία, τον Φεβρουάριο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η έρευνα δεν εντόπισε «κακόβουλη πρόθεση» ούτε «θεσμικό ρατσισμό», ωστόσο κατέγραψε «σημαντικές αδυναμίες» στον τρόπο που η διοργάνωση σχεδιάστηκε και διαχειρίστηκε την κρίση.

The British Academy of Film and Television Arts, the organization responsible for organizing the annual BAFTA Awards, has released its findings following an investigation into an incident that occurred at this year's ceremony that involved a racial slur. https://t.co/M5KMXRmUKu pic.twitter.com/pdUvoRg45I — ABC News (@ABC) April 10, 2026

BAFTA: Το περιστατικό που επισκίασε τη βραδιά

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής στις 22 Φεβρουαρίου, όταν ο ακτιβιστής με σύνδρομο Τουρέτ, Τζον Ντέιβιντσον, φώναξε ακούσια ρατσιστική λέξη σχετική με αφροαμερικάνους, τη στιγμή που οι Michael B. Jordan και Delroy Lindo βρίσκονταν στη σκηνή για να παρουσιάσουν το πρώτο βραβείο της βραδιάς.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα οργής, κυρίως προς το BBC, το οποίο μετέδωσε την τελετή με χρονική καθυστέρηση δύο ωρών, χωρίς να αφαιρέσει τη λέξη από το μονταρισμένο υλικό.

Την ίδια ώρα, η BAFTA δέχθηκε έντονη κριτική για την άμεση αντίδρασή της, καθώς ο παρουσιαστής Alan Cumming ζήτησε από το κοινό «κατανόηση» για τα συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ, κάτι που πολλοί θεώρησαν ότι υποβάθμισε την επίδραση του περιστατικού στους παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα στους μαύρους καλεσμένους.

BAFTA: «Δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις τέτοιου περιστατικού»

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της BAFTA παραδέχθηκε ότι, παρότι δεν υπήρξε πρόθεση, οι διαδικασίες της δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις ενός τέτοιου περιστατικού.

«Δεν προβλέψαμε επαρκώς τον αντίκτυπο ενός τέτοιου συμβάντος σε ένα ζωντανό τηλεοπτικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η ευθύνη φροντίδας προς όλους όσοι παρευρέθηκαν ή παρακολούθησαν την τελετή δεν καλύφθηκε επαρκώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οργάνωση ζήτησε «ανεπιφύλακτα συγγνώμη» τόσο από τη μαύρη κοινότητα, «για την οποία η συγκεκριμένη λέξη φέρει ιστορικό πόνο και τραύμα», όσο και από την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε στιγματισμό και παρεξηγήσεις.

Η BAFTA ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση αλλαγών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Μεταξύ άλλων βελτιώνει τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων, ενισχύει τον σχεδιασμό γύρω από την προσβασιμότητα και την ένταξη, επανεξετάζει εσωτερικά κενά γνώσης και κουλτούρας σε θέματα διαφορετικότητας.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση καταλήγει ότι το πρόβλημα δεν ήταν θέμα πρόθεσης, αλλά ανεπάρκειας συστημάτων πρόληψης.

Η BAFTA, σημειώνεται, δεν διέθετε επαρκείς μηχανισμούς για να διαχειριστεί τον συνδυασμό ενός ζωντανού τηλεοπτικού γεγονότος, ενός ευαίσθητου κοινωνικού ζητήματος και ενός απρόβλεπτου περιστατικού. «Θα ήταν λάθος να χαρακτηριστεί το συμβάν ως απόδειξη θεσμικού ρατσισμού», αναφέρει η έκθεση, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία δεν στηρίζουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Αντίθετα, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες της οργάνωσης «δεν ήταν αρκετά ισχυρά για την πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου live τηλεοπτικού περιβάλλοντος».

Με πληροφορίες από Variety

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το Adolescence σαρώνει τις υποψηφιότητες των τηλεοπτικών βραβείων Bafta 2026