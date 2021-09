Στα πολλά που έχουν αποκαλέσει υποστηρικτές και πολέμιοι τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, προστέθηκε άλλο ένα, όταν ο Τζο Μπάιντεν ξέχασε το όνομά του και αναγκάστηκε να κάνει επίκληση σε γενικότητες για να του απευθυνθεί.



Κατά τη τριμερή τηλε-σύνοδο στην οποία ανακοινώθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση ασφάλειας ΗΠΑ - Αυστραλίας - Ηνωμένου Βασιλείου στη ζώνη του Ινδικού-Ειρηνικού, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον Βρετανό πρωθυπουργό εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του λέγοντας «Ευχαριστώ Μπόρις».



Στη συνέχεια, κοιτάζοντας στην οθόνη όπου εμφανιζόταν ο Μόρισον και διστάζοντας μερικά δευτερόλεπτα, Μπάιντεν είπε: «Και θέλω να ευχαριστήσω και κείνον τον τύπο εκεί κάτω. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Το εκτιμώ κ. Πρωθυπουργέ».

"Thank you, Boris. And I want to thank #ThatFellaDownUnder."



Here's the moment Biden appears to forget Australian Prime Minister Scott Morrison's name during a press conference to unveil a new security partnership, which include nuclear-powered submarines https://t.co/WRpLfz5Eof pic.twitter.com/KyjKrvh9U4