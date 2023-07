Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε σχολείο - Πολλοί τραυματισμοί

Αυτοκίνητο έπεσε σε σχολείο στο Λονδίνο με αποτέλεσμα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πολλούς τραυματισμούς.

Επτά παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, όπως αναφέρει η Daily Mail, για την πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε σχολείο.

Η αστυνομία στο Λονδίνο ανέφερε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από πληροφορίες ότι ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ έπεσε σε κτίριο δημοτικού σχολείου. Tο σχολείο απευθύνεται σε κορίτσια ηλικίας 4 έως 11 ετών και βρίσκεται κοντά στο Wimbledon Common.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9.54 π.μ. σε σχολείο στην Camp Road στην περιοχή του Γουίμπλεντον. Έντονη ήταν η κινητοποίηση τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

#UPDATE | Officers are responding to an incident at a primary school in Camp Road, Wimbledon.



We were called at 09:54hrs to reports that a car collided with a building at the school.



Several people are being treated at the scene. We will share further updates when we can.

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία. Διεξάγεται έρευνα για να γίνουν κατανοητές οι πλήρεις συνθήκες αυτού που συνέβη», ανέφεραν οι αρχές.

🔴 Seven children and two adults are injured as Land Rover hits all-girls prep school in Wimbledon in 'serious' crash



Read the latest

Το περιστατικό είναι «εξαιρετικά οδυνηρό και ανησυχητικό», ανέφερε βουλευτής του Γουίμπλεντον. Ο Στίβεν Χάμοντ, συντηρητικός βουλευτής, δήλωσε στο BBC Radio London: «Είναι προφανώς εξαιρετικά οδυνηρό και εξαιρετικά ανησυχητικό. Μόλις μίλησα με την τοπική αστυνομία, είναι παρόντες, όπως και άλλα μέσα και οι τραυματιοφορείς. Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων, δεν είναι σαφές για το πόσοι είναι. Γνωρίζω καλά την περιοχή, προφανώς. Η περιοχή είναι πραγματικά αρκετά απομακρυσμένη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας δρόμος που έχει αρκετούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σε αυτόν για να πάνε στα κλαμπ του γκολφ».

Wimbledon MP @S_Hammond says a major incident has been declared at the Study Prep School in Wimbledon Common. @MPSMerton say "We are aware of several casualties."



Officer tells our reporter the Air Ambulance is on the scene and are "still trying to get casualties out." pic.twitter.com/gSIZsHTGSB — Riverside Radio (@ThisisRiverside) July 6, 2023

Very concerned to hear about the Study Preparatory School at Camp Road this morning. A major incident has been declared and I know all emergency services are on site. My thoughts and prayers go out to everyone at The Study.