Αυτοαποκαλούμενη «Αφρικανική φυλή» εκδιώχθηκε από δάσος στη Σκωτία

Μέλη μιας αυτοαποκαλούμενης αφρικανικής «φυλής» εκδιώχθηκαν από τον πρόχειρο καταυλισμό τους σε δημοτική δασική έκταση κοντά στο Τζέντμπεργκ, στα σύνορα της Σκωτίας με την Αγγλία, σε μια επιχείρηση που συνδυάστηκε με ισχυρή αστυνομική παρουσία και μεταδόθηκε ζωντανά στο TikTok.

Το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν τις 8, ένα κονβόι αστυνομικών, δικαστικών κλητήρων και στελεχών της υπηρεσίας μετανάστευσης εισέβαλε στην περιοχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε στηθεί αστυνομικός κλοιός γύρω από το δάσος, με τους δημοσιογράφους και τους κατοίκους να κρατούνται σε απόσταση. Ένα drone που πέταξε πάνω από τα δέντρα κατέγραψε δεκάδες ένστολους να προχωρούν σε σχηματισμό προς το εσωτερικό του καταυλισμού.

Την ίδια στιγμή, ένα από τα μέλη του γκρουπ μετέδιδε live στο TikTok, δείχνοντας τον εαυτό του και μια γυναίκα να οδηγούνται έξω από τον καταυλισμό με χειροπέδες. Ο 36χρονος Γκανέζος Κόφι Όφεχ, που συστήνεται ως «Βασιλιάς Ατεχένε», και η «υπηρέτρια» του, η Αμερικανίδα Κάουρα Τέιλορ, γνωστή και ως Asnat, συνελήφθησαν από στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας.

Λίγο αργότερα, η 43χρονη Ζαν Γκάσο, από τη Ζιμπάμπουε, η οποία αυτοαποκαλείται «Βασίλισσα Νάντι», απομακρύνθηκε καλυμμένη με ένα πανί, ξαπλωμένη στην καρότσα ενός φορτηγού.

King of 'Kubala Kingdom' living in UK woods refuses to leave private land.



King Atehene has declared they do not recognise the court's authority and said they are protected by divine forces.



In the pictures are King Atehene, Jean Gasho (Queen Nandi), as Asnat (Kaura Taylor). pic.twitter.com/yLPfvyKASb — Kudzai (@kudzaidz) September 22, 2025

Οι τρεις ισχυρίζονταν ότι ίδρυσαν το «Βασίλειο της Κουμπάλα» για να ανακτήσουν γη που, όπως λένε, «κλάπηκε από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια». Από την άνοιξη είχαν στήσει σκηνές σε λόφο πάνω από το Τζέντμπεργκ, και τον τελευταίο καιρό είχαν τραβήξει παγκόσμια προσοχή με την έντονη παρουσία τους στο διαδίκτυο. Τους τελευταίους μήνες, οι λογαριασμοί τους σε TikTok και Facebook συγκέντρωσαν περισσότερους από 100.000 ακολούθους, ενώ τα βίντεό τους έγιναν viral.

Την Τετάρτη, ένα τοπικό δικαστήριο στο Σέλκιρκ τους απαγόρευσε να επιστρέψουν σε ιδιωτικό κτήμα όπου είχαν εκδιωχθεί νωρίτερα. Λίγες ημέρες πριν, είχε εκδοθεί απόφαση που τους απαγόρευε την εγκατάσταση σε οποιοδήποτε άλλο δημοτικό κτήμα. Εκείνοι όμως δήλωναν ότι δεν αναγνωρίζουν την εξουσία των δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι έχουν «θεϊκό δικαίωμα» στην εγκατάσταση.

Scottish Borders Council has launched fresh court action to evict a self-styled 'African tribe.'

The three members of the 'Kingdom of Kubala' - Ghanaian Kofi Offeh, Zimbabwean-born Jean Gasho, and American Kaura Taylor - were removed from a woodland camp near Jedburgh on Tuesday. pic.twitter.com/mxCkLyyIAH — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 17, 2025

Μετά τη σύλληψή τους, εργάτες του συμβουλίου μπήκαν στο χώρο του καταυλισμού και άρχισαν να φορτώνουν σακούλες γεμάτες ρούχα, κουβέρτες, τρόφιμα και ποτά σε φορτηγά απορριμμάτων. Μέσα σε λίγες ώρες, από το αυτοαποκαλούμενο «Βασίλειο της Κουμπάλα» δεν είχε απομείνει τίποτα.

Ο τοπικός σύμβουλος Σκοτ Χάμιλτον εξέφρασε ανακούφιση για την έκβαση της υπόθεσης. «Οι κάτοικοι υπέφεραν μήνες. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή λειτουργούσαν κάτω από τεράστια πίεση. Σήμερα πετύχαμε το σωστό αποτέλεσμα, αν και πήρε χρόνο να περάσουμε μέσα από τις διαδικασίες του νόμου», δήλωσε.

"The so-called Kingdom of Kubala is no more".



Scotland Correspondent Connor Gilles reports from Jedburgh where the 'African tribe' members have been evicted by police after a raid. ⬇️ pic.twitter.com/Dn8xR5j9c8 — Sky News (@SkyNews) October 2, 2025

Ένας δημοσιογράφος του BBC που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε την εικόνα: «Όταν τελικά μας επέτρεψαν να πλησιάσουμε, το δάσος ήταν άδειο. Μόνο σειρές από μαύρες σακούλες με τα υπάρχοντά τους, σκορπισμένα στο χώμα. Δεν είχε μείνει ίχνος από το βασίλειο που διαφήμιζαν στο διαδίκτυο».

