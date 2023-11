Ο Ίλον Μασκ απαντά με «θερμοπυρηνική αγωγή» μετά τη φυγή διαφημίσεων από το X

Ο Ίλον Μασκ προτίθεται να καταθέσει «θερμοπυρηνική αγωγή» δίνοντας συνέχεια στο σίριαλ με τις μεγάλες εταιρείες που αποσύρουν τις διαφημίσεις τους από την πλατφόρμα X.

Μέσω ανάρτησης, ο Ίλον Μασκ προανήγγειλε ότι θα μηνύσει τον οργανισμό παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης που ανέφερε ότι οι διαφημίσεις τοποθετούνταν μαζί με αντισημιτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

Αναλυτικότερα, ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι θα καταθέσει «θερμοπυρηνική αγωγή» εναντίον της Media Matters και άλλων, αφού μεγάλες αμερικανικές εταιρείες διέκοψαν τις διαφημίσεις τους στο X (πρώην Twitter) λόγω ανησυχιών για τον αντισημιτισμό.

«Το κλάσμα του δευτερολέπτου που θα ανοίξει το δικαστήριο τη Δευτέρα, η X Corp θα καταθέσει θερμοπυρηνική αγωγή κατά της Media Matters και όλων όσοι συνέπραξαν σε αυτή την απατηλή επίθεση κατά της εταιρείας μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Αυτή την εβδομάδα η Media Matters for America δημοσίευσε μια ιστορία που διαστρεβλώνει εντελώς την πραγματική εμπειρία στο X, σε μια ακόμη προσπάθεια να υπονομεύσει την ελευθερία έκφρασης και να παραπλανήσει τους διαφημιστές», ανέφερε ο Μασκ.

«Πάνω απ' όλα, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους, η Χ εργάζεται για την προστασία του δικαιώματος του κοινού στην ελευθερία της έκφρασης. Αλλά για να είναι ο λόγος πραγματικά ελεύθερος, πρέπει επίσης να έχουμε την ελευθερία να βλέπουμε ή να ακούμε πράγματα που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν ενοχλητικά», πρόσθεσε.

Δεν αναφέρθηκε στον σάλο που προκλήθηκε γύρω από το tweet του, ωστόσο έχει αρνηθεί ότι είναι αντισημίτης.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ