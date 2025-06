Αυστρία: «Να προσέχετε τη γάτα μου», ζήτησε ο δράστης των πυροβολισμών σε σχολείο

Οι αστυνομικές αρχές της Αυστρίας αποκάλυψαν πως βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σχέδια για βομβιστική επίθεση στο σπίτι του 21χρονου δράστη της πολύνεκρης επίθεσης με πυροβολισμούς σε δευτεροβάθμιο σχολείο, που σημειώθηκε την Τρίτη.

Εκτός από τα σχέδια του δράστη στην Αυστρία, εντοπίστηκε και ένας αυτοσχέδια βόμβα που δεν ήταν λειτουργική, καθώς και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα και βίντεο.

Τα στοιχεία του 21χρονου που σκόρπισε τον θάνατο μετά από ένοπλη επίθεση στο Γκρατς στην Αυστρία, όπου σκότωσε 10 μαθητές στο πρώην σχολείο του την Τρίτη (10.06.2025) δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη.

Ο Άρτουρ Α., ο 21χρονος από ένα προάστιο του Γκρατς στην Αυστρία, φαίνεται σε φωτογραφία που ανέβηκε στα social media να κρατάει μια γάτα, την οποία ζήτησε από την μητέρα του να προσέχει μετά από «αυτό που σκοπεύει να κάνει».

UPDATE



21yo Artur A. shot dead two teachers and eight pupils before killing himself.



He was living with his older brothers mother who is separated from Artur's Armenian dad.



While the shooter had a permit to own the firearms, he didn't have a license to carry them. https://t.co/QU8jTpnn0l pic.twitter.com/0rbEtAmtxA