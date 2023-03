Αυστρία: Ακροδεξιοί έφυγαν από τη Βουλή, επειδή μιλούσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βουλευτές του φιλορωσικού ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) στην Αυστρία αποχώρησαν σήμερα από την αίθουσα της Κάτω Βουλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στο Σώμα μέσω τηλεδιάσκεψης, ευχαριστώντας την Αυστρία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για τη συνδρομή σε επιχειρήσεις όπως η αποναρκοθέτηση. Οι ακροδεξιοί διαμαρτυρήθηκαν επειδή «η διαδικασία παραβιάζει την ουδετερότητα της Αυστρίας».

Η Αυστρία λέει ότι η ουδετερότητά της την εμποδίζει να έχει στρατιωτική ανάμειξη στη σύγκρουση και, παρότι στηρίζει πολιτικά την Ουκρανία, δεν μπορεί να στείλει όπλα στη χώρα για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία στον πόλεμο που της έχει κηρύξει η τελευταία.

Ωστόσο, το FPÖ είχε προειδοποιήσει από μέρες ότι θα πραγματοποιούσε κάποιας μορφής διαμαρτυρία κατά της ομιλίας του Ζελένσκι. Οι βουλευτές του κόμματος παρακολούθησαν την έναρξη της ομιλίας, αλλά στη συνέχεια αποχώρησαν.

Parliament members from the right-conservative FPÖ walked away when Zelenskyi started to speak to the Austrian parliament. They leave behind a message in favor of neutrality/peace.



