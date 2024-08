Αυστραλία: Συντριβή ελικοπτέρου στην οροφή ξενοδοχείου - Νεκρός ο πιλότος

Ελικόπτερο συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου του ομίλου Hilton στην πόλη Κέιρνς, στη βόρεια Αυστραλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος του και να ξεσπάσει πυρκαγιά που εξώθησε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων πελατών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο πιλότος και μοναδικός επιβαίνων στο αεροσκάφος εντοπίστηκε και κηρύχθηκε νεκρός, βρίσκονται σε εξέλιξη ιατροδικαστικές εξετάσεις για να αναγνωριστεί επίσημα», σημείωσε η αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Μια από τις έλικες κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου, η δεύτερη σε ανοικτό χώρο μπροστά στην είσοδό του, ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, κάνοντας λόγο για δυο τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Police have declared a Public Safety Preservation Act (PSPA) in Cairns City due to an aviation incident this morning, August 12.



The PSPA has an exclusion zone encompassing Esplanade, Minnie Street, Aplin Street, and Grafton Street.https://t.co/hvOb5zkWS3 pic.twitter.com/LOgkpWrVPe