Αυστραλία: Κρέμασαν πανό υπέρ της Παλαιστίνης από τη στέγη του κοινοβουλίου

Πανό υπέρ της Παλαιστίνης κρέμασαν διαδηλωτές από τη στέγη του κοινοβουλίου στην Αυστραλία, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ.

Διαδηλωτές ανέβηκαν σήμερα στην οροφή του κτιρίου του αυστραλιανού κοινοβουλίου στην Καμπέρα και κρέμασαν πανό με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους να ξεδιπλώνουν πανό που έγραφαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Ένας ακτιβιστής πήρε ένα μεγάφωνο και κατηγόρησε το Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν ξεχνούμε, δεν θα συγχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε», συμπλήρωσε.

#BREAKING: Pro-Palestine demonstrators have scaled the roof of Parliament House in Canberra and unfurled multiple banners.



Police are on scene following the major security breach. #9News



DETAILS: https://t.co/gef96YCYHB pic.twitter.com/JvT0SkfEk3 — 9News Australia (@9NewsAUS) July 4, 2024

Pro-Palestinian protestors have climbed onto the roof of Parliament, saying “Australia is a country founded on genocide” #auspol pic.twitter.com/EX85lqnQpj — Finn McHugh (@FinnianMchugh) July 4, 2024

The mob has climbed atop Australia’s Parliament House in Canberra and hung banners that call for the genocide of Jews. pic.twitter.com/DB7bBCMoYF — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) July 4, 2024

Οι διαδηλωτές μάζεψαν τα πανό και απομακρύνθηκαν, συνοδεία αστυνομικών, περίπου μιάμιση ώρα αργότερα.

Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό παραβίασης των μέτρων ασφαλείας του κοινοβουλίου, κατήγγειλε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο γερουσιαστής Τζέιμς Πάτερσον του αντιπολιτευόμενου Φιλελεύθερου Κόμματος της Αυστραλίας. Υπενθύμισε πως έγιναν δαπανηρές μετατροπές στο κτίριο προκειμένου να αποτρέπονται τέτοιες εισβολές. «Απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γάζα: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα