Αυστραλία: Κλείνουν 69 σχολεία λόγω ύποπτης άμμου με ίνες αμιάντου

Στην Αυστραλία, 69 σχολεία στην περιοχή της Καμπέρα (ACT) θα παραμείνουν κλειστά από τη Δευτέρα, επειδή εντοπίστηκαν ίχνη αμιάντου σε χρωματισμένη άμμο παιχνιδιού που χρησιμοποιείται στα σχολεία.

Η ανάκληση της άμμου ανακοινώθηκε από τις αλυσίδες Kmart και Target, έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους που εντόπισαν μικρές ποσότητες αμιάντου σε δείγματα. Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) διευκρίνισε ότι ο κίνδυνος οι ίνες να γίνουν αερομεταφερόμενες θεωρείται χαμηλός, όμως οι αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε προληπτικά μέτρα μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας της ACT, Ιβέτ Μπέρι, συνεργεία και εθελοντές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πέρασαν όλο το Σαββατοκύριακο ελέγχοντας σχολικά συγκροτήματα, καταγράφοντας κάθε σημείο όπου χρησιμοποιείται χρωματισμένη άμμος. Όπως είπε, οι μετρήσεις αέρα μέχρι στιγμής είναι «καθαρές», όμως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε όλα τα σχολεία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αποτίμηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το περιστατικό ακολουθεί μια παρόμοια υπόθεση μόλις 24 ώρες νωρίτερα, όταν αρκετά σχολεία και νηπιαγωγεία ανέστειλαν εν μέρει τη λειτουργία τους μετά από προειδοποίηση για πιθανή παρουσία αμιάντου σε παιδική άμμο που είχε προμηθεύσει η αλυσίδα Officeworks. Η Μπέρι σημείωσε ότι τα προϊόντα που ανακλήθηκαν από τις Kmart και Target χρησιμοποιούνται ακόμη πιο ευρέως στα σχολεία της επικράτειας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προληπτική διακοπή λειτουργίας.

Παρά την ανησυχία, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι όσοι ήρθαν σε επαφή με την άμμο δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε κλινικές εξετάσεις, καθώς ο κίνδυνος έκθεσης θεωρείται εξαιρετικά μικρός.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της ACT, περίπου 23 σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, είτε επειδή δεν χρησιμοποιούν καθόλου τη συγκεκριμένη άμμο είτε επειδή εντοπίστηκαν αμελητέες ποσότητες.

Ο αμίαντος χρησιμοποιούνταν ευρέως στην Αυστραλία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, κυρίως σε οικοδομικά υλικά, όμως σήμερα η εισαγωγή και εμπορία προϊόντων που τον περιέχουν απαγορεύεται αυστηρά. Όταν διαταραχθεί, μπορεί να απελευθερώσει ίνες που εισπνέονται και προκαλούν σοβαρές παθήσεις, ακόμη και δεκαετίες μετά την έκθεση — γι’ αυτό και οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση με απόλυτη προσοχή.

Με πληροφορίες από BBC

