Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 17χρονη ενώ κολυμπούσε

Ένα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία ενώ κολυμπούσε στο Κουίνσλαντ, την πολιτεία της Αυστραλίας στα βορειοανατολικά της χώρας.

Οι αρχές κλήθηκαν στην παραλία Γουόριμ, βόρεια του Μπρίσμπεϊν, σήμερα, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, περίπου στις 4.45 μ.μ. τοπική ώρα για να ανταποκριθούν σε ένα «σοβαρό περιστατικό με δάγκωμα καρχαρία», όπως ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Κουίνσλαντ στο X.

Το άτυχο κορίτσι υπέστη τραύματα στο άνω μέρος του σώματός της όταν δέχθηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού Μπρίμπι, σύμφωνα το αυστραλιανό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του καρχαρία που ενεπλάκη στο περιστατικό.

Μιλώντας στο ABC News, ο Κρίστοφερ Πόρτερ, ένας κάτοικος της περιοχής, εξήγησε ότι οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες τόσο κοντά στην ακτή.

Paramedics were called just before 5pm this afternoon to a serious shark attack at Woorim Beach on Bribie Island. The injuries to her upper body were catastrophic and the girl in her mid-teens died on the beach. https://t.co/VZ3A1cHvFd @jacquelinrobson #7NEWS pic.twitter.com/aOHlI9hYEy