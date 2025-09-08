Αυστραλία: Ισόβια κάθειρξη για την «δολοφόνο με τα μανιτάρια»

Μια 50χρονη μητέρα από την Αυστραλία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο χρόνο παραμονής στη φυλακή τα 33 έτη, επειδή σκότωσε τους γονείς και τη θεία του πρώην συζύγου της με ένα γεύμα που περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια.

Η Έριν Πάτερσον προσκάλεσε στις 29 Ιουλίου 2023 στο σπίτι της, στο Λεονγκάθα της Βικτώρια, τους Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, αμφότερους 70 ετών, καθώς και την αδελφή της Γκέιλ, Χίδερ Γουίλκινσον, 66 ετών, για γεύμα το οποίο περιελάμβανε το μοιραίο πιάτο μαζί με πουρέ πατάτας και φασολάκια. Ο σύζυγος της Χίδερ, πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, επίσης έφαγε το γεύμα, αλλά επέζησε έπειτα από μεταμόσχευση ήπατος και πολυήμερη νοσηλεία.

Η Πάτερσον, μητέρα δύο παιδιών, είχε χρησιμοποιήσει το θανατηφόρο μανιτάρι amanita phalloides, γνωστό και ως death cap. Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώρια, ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ τόνισε ότι ο προσεκτικός σχεδιασμός των φόνων και η έλλειψη μεταμέλειας απαιτούσαν μια αυστηρή ποινή.

Στην ακροαματική διαδικασία στο Μόργουελ αποκαλύφτηκε πως η Πάτερσον είχε επινοήσει μια ψεύτικη διάγνωση καρκίνου, ως δικαιολογία για να μη φέρει τα παιδιά της στο τραπέζι, καθώς υποτίθεται ότι θα συζητούσε με τους καλεσμένους πώς θα τους ανακοινωθεί το «άσχημο νέο». Τα θύματα ασθένησαν αμέσως μετά το γεύμα. Η Γουίλκινσον και η Γκέιλ Πάτερσον πέθαναν στις 4 Αυγούστου και ο Ντον Πάτερσον την επόμενη μέρα. Ο πάστορας Γουίλκινσον επέζησε, αν και περιέγραψε ότι αισθάνεται «μισός ζωντανός» μετά τη μεταμόσχευση.

Η ίδια η κατηγορούμενη επιμένει στην αθωότητά της και ισχυρίζεται ότι η δηλητηρίαση ήταν ατύχημα. Παράλληλα είχε προσκαλέσει και τον πρώην σύζυγό της, Σάιμον Πάτερσον – ο οποίος τελικά αρνήθηκε να παραστεί.

Μαρτυρίες και αποκαλύψεις για τις δηλητηριάσεις στην Αυστραλία

Στη δική του κατάθεση, ο Σάιμον Πάτερσον υποστήριξε ότι απέφυγε το κάλεσμα επειδή φοβόταν για τη ζωή του, καθώς πίστευε ότι η πρώην σύζυγός του είχε ήδη επιχειρήσει τρεις φορές να τον δηλητηριάσει μετά τον χωρισμό τους το 2015. Από τότε, δεν κατανάλωνε πιάτα που είχε ετοιμάσει εκείνη αφού είχε αρρωστήσει σοβαρά έπειτα από προηγούμενα γεύματα.

Επιπλέον, ο πάστορας Γουίλκινσον αποκάλυψε ότι οι τέσσερις καλεσμένοι σερβιρίστηκαν το φαγητό σε μεγάλα γκρι πιάτα, ενώ η κατηγορούμενη είχε επιλέξει για τον εαυτό της ένα μικρότερο, μπεζ πιάτο.



Η εννιά εβδομάδων δίκη προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Αυστραλία, με δημοσιογράφους, podcasters και δημιουργούς ντοκιμαντέρ να κατακλύζουν τη μικρή πόλη του Μόργουελ, δύο ώρες ανατολικά της Μελβούρνης, όπου διεξάγονταν οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου.

