Σάλος στην Αυστραλία: «Δημοσιογράφος εκβίασε την Ρέμπελ Γουίλσον για να κάνει coming out»

Έντονη συζήτηση και αντιδράσεις στα social media και εξελίξεις στους δημοσιογραφικούς κύκλους έχει πυροδοτήσει η αποκάλυψη της κωμικού ηθοποιού Ρέμπελ Γουίλσον πως είναι γκέι.

Ο λόγος είναι πως εφημερίδα της Αυστραλίας απομάκρυνε κουτσομπολίστικη στήλη, της οποίας ο συντάκτης ζήτησε δημοσίως συγγνώμη κατηγορούμενος πως εξανάγκασε την Γουίλσον να κάνει coming out.

Το χρονικό

Την περασμένη Παρασκευή, η Γουίλσον, πρωταγωνίστρια μεταξύ άλλων στις ταινίες «Pitch Perfect» και «The Hustle», πόσταρε μια φωτογραφία με την αγαπημένη της.

«Νόμιζα ότι έψαχνα έναν πρίγκιπα της Disney… αλλά ίσως αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν όλο αυτό το διάστημα ήταν μια πριγκίπισσα της Disney #loveislove», έγραψε η ηθοποιός Ρέμπελ Γουίλσον.

Η ανάρτηση της Γουίλσον για τη σχέση της με τη σχεδιάστρια ρούχων Ραμόνα Αγκρούμα προκάλεσε ένα ενθουσιώδες κύμα συγχαρητηρίων από θαυμαστές και διάσημους φίλους.

Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε πως γνώριζαν για τη σχέση της προτού η ηθοποιός αποφασίσει να τη δημοσιοποιήσει.

Όπως ανέφερε ο Άντριου Χόρνερι, αρθρογράφος της εφημερίδας στο εξόχως δηκτικό -λόγω του χαμένου "αποκλειστικού"- άρθρο εκείνης της ημέρας, είχε δώσει περιθώριο 1,5 μέρας στη Γουίλσον να σχολιάσει το άρθρο που θα δημοσιοποιούσαν.

«Σε έναν τέλειο κόσμο, το “outing” διασημοτήτων για τις ομόφυλες σχέσεις τους θα έπρεπε να είναι μια περιττή έννοια εν έτει 2022. Η αγάπη είναι αγάπη, σωστά;» έγραφε ο ίδιος.

Και πρόσθετε: «Όπως, όμως, γνωρίζει η Ρέμπελ Γουίλσον, δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο. Γι'αυτό και με περισσή σύνεση και σεβασμό, το μέσο έστειλε μέιλ στους εκπροσώπους της Ρέμπελ Γουίλσον το πρωί της Πέμπτης, δίνοντάς της δύο ημέρες περιθώριο για να σχολιάσει τη νέα της σχέση τη σχεδιάστρια ρούχων Ramona Agruma από το Λος Άντζελες, προτού δημοσιεύσει έστω και μια λέξη».

Ο Χόρνερι, μάλιστα, επέκρινε τη Γουίλσον λέγοντας πως «αντ'αυτού, επέλεξε να πουλήσει την ιστορία της» προσθέτοντας πως «η επιλογή της να αγνοήσει το διακριτικό, γνήσιο και ειλικρινές αίτημά μας, ήταν κατά τη γνώμη μας απογοητευτικό».

Αντιδράσεις

Το ότι η Γουίλσον πρόλαβε τις εξελίξεις, αυτοδιαχειριζόμενη αυτό που την αφορούσε και γνωστοποιώντας εκείνη πρώτα τη σεξουαλική της ταυτότητα, αλλά ουσιαστικά σε καθεστώς εκβιασμού, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα social media, με χρήστες και ακτιβιστές να χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την πίεση στους ανθρώπους να κάνουν coming out.

«Το coming out είναι μια βαθιά προσωπική απόφαση. Το αν, το πότε και το πώς θα γίνει πρέπει να αποφασίζεται από τον καθένα, αποκλειστικά με τους δικούς του όρους» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης για τα δικαιώματα των LGBTQ+, Stonewall.

Η επικεφαλής της οργάνωσης LGBTIQ+ Health Australia, Νίκι Μπαθ ανέφερε πως η Γουίλσον βρέθηκε σε μια «φρικτή κατάσταση».

«Όταν οι άνθρωποι αποκαλύπτουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα, το σημαντικό ει΄ναι πως έχουν πάρει την απόφαση να το κάνουν και έχουν τη σωστή στήριξη γύρω τους για να δημοσιοποιήσουν ένα τόσο σημαντικό μέρος της ζωής τους», λέει η ίδια.

«Το να δεχτεί κάποιος πίεση για να κάνει coming out είναi πραγματικά άχρηστο και επηρεάζει την ψυχική υγεία του».

Απαντώντας, η εφημερίδα αρχικά υπερασπίστηκε τον δημοσιογράφο της, αρνούμενη πως υπήρξε πίεση προς την Γουίλσον και λέγοντας πως «απλώς έγινε μια ερώτηση».

Ωστόσο, υπό το βάρος των επικρίσεων, ο Άντριου Χόρνερι παραδέχτηκε πως «έγινε κακή διαχείριση των βημάτων προσέγγισης» της Γουίλσον.

The masthead has removed an article about Rebel Wilson's new relationship and columnist Andrew Hornery has apologised admitting: "I got it wrong". https://t.co/yuSZxQG2WT