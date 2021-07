Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστραλία ένα σποτ για τους εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό.

Το σποτ της κυβέρνησης δείχνει μία γυναίκα σε κρεβάτι νοσοκομείου, η οποία πασχίζει να αναπνεύσει με τη βοήθεια αναπνευστήρα. «Ο Covid-19 μπορεί να τους επηρεάσει όλους… κλείστε τον εμβολιασμό σας», είναι το μήνυμα.

Οι επικριτές λένε ότι η διαφήμιση αυτή βάζει αδίκως στο στόχαστρο τους νέους, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτω των 40 ετών θα έχουν πρόσβαση στα εμβόλια στα τέλη του χρόνου. Επιπλέον, η επίσημη σύσταση προς τους νέους της χώρας είναι να περιμένουν να εμβολιαστούν με το σκεύασμα της Pfizer και όχι με το διαθέσιμο AstraZeneca. Η Αυστραλία είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις εμβολίων Pfizer.

Προς το παρόν η διαφήμιση προβάλλεται μόνο στο Σίδνεϊ, που είναι αντιμέτωπο με έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα και μπήκε στην τρίτη εβδομάδα του lockdown. Σήμερα, Δευτέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν 112 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας στις 700 τις μολύνσεις από τα μέσα Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά εκεί το συγκεκριμένο στέλεχος του κορωνοϊού.

Ο δημοσιογράφος Χιου Ρίμιντον χαρακτήρισε «απολύτως προσβλητική» αυτή τη διαφήμιση, τη στιγμή που οι Αυστραλοί αυτής της ηλικιακής ομάδας περιμένουν ακόμη να εμβολιαστούν. «Γιατί βάζουμε στο στόχαστρο τους νέους; Δεν θα έπρεπε να βάζουμε στο στόχαστρο το αυξανόμενο ποσοστό διστακτικότητας για το εμβόλιο στους άνω των 55 ετών;», έγραψε άλλος χρήστης των social media.

Πολλοί, ανάμεσά τους και γιατροί, ζήτησαν να αποσυρθεί το σποτ, που το χαρακτήρισαν «σκληρό». Αλλά η κυβέρνηση υπεραμύνθηκε αυτής της επιλογής της.

Η διαφήμιση «είχε σκοπό να είναι ωμή», προκειμένου να σταλεί το μήνυμα για την ανάγκη παραμονής στο σπίτι, διενέργειας τεστ και εμβολιασμού, δήλωσε ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας, Πολ Κέλι. «Το κάνουμε αυτό μόνο εξαιτίας της κατάστασης στο Σίδνεϊ», συμπλήρωσε.

