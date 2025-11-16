ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστραλία: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια ράλι - Αρκετοί τραυματίες

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που το αγωνιστικό αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους θεατές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αυστραλία: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια ράλι - Αρκετοί τραυματίες Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από το περιστατικό στην Αυστραλία / Χ
0

Δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα ράλι στην Αυστραλία.

Το αυτοκίνητο συμμετείχε σε αγώνα στην πόλη Walcha της Αυστραλίας το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε έναν φράχτη και χτύπησε την εξέδρα των θεατών, όπως διακρίνεται και στο βίντεο από το περιστατικό.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο 27χρονος οδηγός του οχήματος είχε εμπλακεί σε σύγκρουση μέσα στην πίστα λίγο πριν πέσει πάνω στον φράχτη.

Ο αγώνας ήταν μέρος της ετήσιας Walcha Motorcycle Rally και συγκεκριμένα ενός ντέρμπι, ενός είδους μηχανοκίνητου αθλήματος όπου οι οδηγοί συγκρούονται σκόπιμα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το ατύχημα, οι τραυματίες θεατές ήταν ηλικίας 20 έως 75 ετών, ενώ εννέα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται και αναρρώνουν και ένας από τους σοβαρά τραυματισμένους είναι ένας 54χρονος άνδρας.

Με πληροφορίες από BBC

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πόσο αντισυστημικός είναι τελικά ο Ζοχράν Μαμντάνι;

LiFO politics / Πόσο αντισυστημικός είναι τελικά ο Ζοχράν Μαμντάνι;

Θα καταφέρει ο χαρισματικός, νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης να υλοποιήσει τις σημαντικές εξαγγελίες του; Είναι πράγματι αντισυστημικός, όπως παρουσιάζεται, και ποιες θα είναι οι πρώτες του αποφάσεις; Στο σημερινό επεισόδιο του πόντκαστ της LiFO Politics, η Βασιλική Σιούτη συζητά με τον Θοδωρή Καρναβά, καθηγητή Γενετικής και απόφοιτο του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, που ζει στη Νέα Υόρκη, για τα αισιόδοξα μηνύματα της εκλογής του αλλά και για τις επιφυλάξεις που εκφράζονται.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται για αναδιοργάνωση του ενεργειακού τομέα μετά το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Ο Ζελένσκι δεσμεύεται για αναδιοργάνωση του ενεργειακού τομέα μετά το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε είδους έρευνα, τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο είναι ή υπήρξαν στενοί συνεργάτες του
LIFO NEWSROOM
 
 