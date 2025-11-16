Αυστραλία: Αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια ράλι - Αρκετοί τραυματίες

Δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα ράλι στην Αυστραλία.

Το αυτοκίνητο συμμετείχε σε αγώνα στην πόλη Walcha της Αυστραλίας το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε έναν φράχτη και χτύπησε την εξέδρα των θεατών, όπως διακρίνεται και στο βίντεο από το περιστατικό.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο 27χρονος οδηγός του οχήματος είχε εμπλακεί σε σύγκρουση μέσα στην πίστα λίγο πριν πέσει πάνω στον φράχτη.

Ο αγώνας ήταν μέρος της ετήσιας Walcha Motorcycle Rally και συγκεκριμένα ενός ντέρμπι, ενός είδους μηχανοκίνητου αθλήματος όπου οι οδηγοί συγκρούονται σκόπιμα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το ατύχημα, οι τραυματίες θεατές ήταν ηλικίας 20 έως 75 ετών, ενώ εννέα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται και αναρρώνουν και ένας από τους σοβαρά τραυματισμένους είναι ένας 54χρονος άνδρας.

🚨🇦🇺Speedway Crash Australia



A mass casualty incident was declared after 9 people were injured when a demolition derby car crashed through a fence into a grandstand at Walcha, NSW.



One person is in critical condition. Police have opened an investigation into the incident. pic.twitter.com/Evpg5meLG4 — Chyno News (@ChynoNews) November 15, 2025

Με πληροφορίες από BBC